Jesi li gladan? Znamo što možete dobiti! Ove su namirnice idealne prije spavanja – ne opterećuju vas, zasite i odličnog su okusa

Jesu li vam u djetinjstvu uvijek govorili da ne smijete ništa jesti neposredno prije spavanja? Istina je da obilni obroci uznemiruju želudac i uzrokuju loš san. Međutim, postoje i namirnice koje su lako probavljive, pa čak i korisne za naš san.

Jeste li spremni za spavanje, ali iznenada vaš želudac pušta glasno kruljenje? Ne morate se bojati, ne morate ići u krevet gladni. Noćno osvježenje nije tako loše kao što možda mislite – ako ga pravilno odaberete. Oni postoje i čak pozitivno utječu na kvalitetu vašeg sna.

5 namirnica koje možete jesti prije spavanja

1. Zobene pahuljice

Ako ih ne jedete za doručak, pahuljicama se počastite barem navečer. Bila topla ili hladna, zobena kaša će vas dugo držati sitima i pomoći u optimalnoj pripremi vašeg tijela za nadolazeću fazu odmora. Kako je to moguće? Sadrže aminokiselinu triptofan koja se u tijelu pretvara u melatonin. Ovo je hormon sna par excellence.

2. trešnje

Višnje će vas osvježiti, a u slučaju višanja i uspavati. Prema nekoliko istraživanja ovo voće s niskim udjelom šećera dokazano poboljšava kvalitetu sna. Razlog je taj što sadrže hormon sna. Rečeno je da također ima učinak na san. Razlog više da ih ubuduće dodajete zobenim pahuljicama… kao prirodno sredstvo za spavanje, da tako kažem.

3. Banane

Ako više volite slatko osvježenje, posegnite za žutim tropskim voćem. Zašto? Lako je probavljiv, a ujedno i idealan izvor topline. Poznato je da ovaj mineral poboljšava kvalitetu sna potiskujući otpuštanje hormona stresa u tijelu, što omogućuje bolje opuštanje. Najbolji preduvjet za miran san.

4. Orašasti plodovi

Budite iskreni: tko uvijek dosoljava hranu? I mi smo za to “krivi”. Nažalost, stručnjaci povezuju prehranu bogatu natrijem s lošim snom. Zato za osvježenje radije birajte neslane orašaste plodove ili mješavine orašastih plodova. Posebno su orasi i indijski oraščići puni magnezija i kalija. Nedostatak drugog minerala može uzrokovati poremećaje spavanja. Pistacije su također dobar izbor za osvježenje jer sadrže triptofan. Ova aminokiselina podržava proizvodnju melatonina u tijelu.

5. Jogurt

Osim magnezija i kalija, za dobar san neophodan je i kalcij. I ovdje nedostatak može dovesti do nemirnog sna. Za nadopunjavanje zaliha kalcija dobar izbor je jogurt bez šećera koji također sadrži . Ovaj kemijski glasnik ima umirujući učinak na sinapse u mozgu: blokirajući signale stresa, one ne mogu doprijeti do motoričkih centara u mozgu. Tako ćete se bolje isključiti i mirno spavati.

Opskrbljenost vitaminima važna je ne samo za dobar san, već i za pravilno funkcioniranje cijelog tijela. Znate li koji su nam vitamini svakodnevna potreba?