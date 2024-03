Jesenski kilogrami: Što učiniti kako biste izbjegli nepotrebno debljanje

Povećanje kalorijskog unosa s početkom hladnijeg vremena prirodna je stvar. Zašto sada jedemo više? A kako spriječiti neželjeno debljanje?

Jeste li jedan od onih koji se ljeti lakše debljaju, no čim počnu hladniji jesenski dani, kilogrami se brže lijepe za vaše tijelo? Ako je to slučaj, ne brinite, daleko od toga da ste sami. To nije samo vaša krivnja, ali za to je krivo više faktora, a i sama jesen u tome ima udjela.

Što uzrokuje jesensko debljanje

1. Presvlačenje

Kada na jesen kupaće kostime, kratke hlačice, suknje ili kratke majice prebacite u topliju odjeću, prestat ćete biti osjetljivi na svoje tijelo i moguće nabore. Jednostavno, ljeti smo nekako svjesniji viri li nam trbuh ili nam kratke hlače nisu uske i više nam je stalo kako izgledamo obučeni. Uostalom, ljeti otkrivamo mnogo više kože nego u ostalim mjesecima.

Jesenska odjeća dosta pokriva i preklapa se pa se često opustimo i ne brinemo imamo li negdje veće ili manje masne jastučiće.

2. Hladnije vrijeme

Promjena aktivnosti često je povezana s hladnijim jesenskim vremenom. I dok nam je ljeti lakše trčati vani, baviti se raznim sportovima ili jednostavno prošetati, s hladnijim danima naše aktivnosti se mijenjaju i sve češće nas zadržava unutra uz topli čaj ili šalicu kakaa.

Kraći i hladniji dani traže od nas da usporimo i to je prirodno. Međutim, kao rezultat smanjene aktivnosti i višeg boravka kod kuće, mnogi također dožive blagi ili veći porast tjelesne težine.

3. Hormoni stresa

Dok ljeto predstavlja opuštenije vrijeme, kada smo zahvaljujući dovoljno sunca i godišnjim odmorima općenito bolje raspoloženi, to se mijenja u hladnijim i tamnijim mjesecima.

Osim nedostatka prirodnog dnevnog svjetla, obično doživljavamo i veći stres. Bliži se kraj godine, rokovi nas lome na poslu, mnogi od nas kolebaju se između posla, djece, škole – jednostavno ima više. A stres, kao što znamo, između ostalog pridonosi tome da se lakše debljamo.

U jesen i zimi u tijelu se pojačava proizvodnja hormona grelina, tzv. hormona gladi. Stres pak pojačava lučenje kortizola, što pridonosi nakupljanju masnoće, posebice u području trbuha.

Posljednje, ali ne i najmanje važno, stres je povezan i sa smanjenim apetitom za tjelesnom aktivnošću te povećava naš apetit za slatkom i nezdravom hranom.

Međutim, prema nekim studijama, hormonalne promjene, pogotovo kada je riječ o hormonima koji kontroliraju glad, prirodne su i tako smo programirani, pa tu ne možemo puno učiniti.

Mnogi ljudi u jesen i zimi pate i od češćih depresija, koje se mogu očitovati i pretjeranim debljanjem.

4. Skrivene kalorije iz pića

Jesensko doba poziva da se počastimo toplim, slatkim kakaom, čokoladom, a za ljubitelje kave tu su iskušenja poput slatkih “zasuna” s okusima iz izuma svijeta. Uostalom, treba se zagrijati.

A većina ljudi niti ne shvaća da takav napitak često može imati kalorija koliko i jedan glavni obrok. Dovoljno je samo češće si uživati ​​u takvim napitcima i višak kalorija ubrzo će se početi pojavljivati ​​u obliku masnih jastučića posvuda po tijelu.

Da ne govorimo o tome da zašećerena pića pridonose tome da ubrzo ponovno osjetimo glad i žudimo za slatkim.

Kako spriječiti jesensko debljanje

Na neke stvari, poput prirodnih promjena u hormonima, ne možemo utjecati. Međutim, još uvijek imamo puno toga u svojim rukama. Dakle, što možemo učiniti?

Kako biste izbjegli nepotrebno debljanje, važno je znati se prilagoditi vlastitom tijelu. Opažite njegove signale gladi, žeđi ili potrebe za odmorom. Različite tehnike, poput meditacije, joge itd., pomoći će nam da se uskladimo sa svojim tijelom. Stoga je vrijedno usmjeriti se u tom smjeru na jesen. Ne samo da će nam pomoći da bolje upoznamo i komuniciramo s vlastitim tijelom, već će također podržati naše mentalno blagostanje i time smanjiti stres.

Također je dobro dodati redovitu tjelesnu aktivnost. Bilo da se radi o redovitom odlasku u teretanu, raznim grupnim vježbama, redovitom plivanju ili bilo čemu što vam već odgovara. Naravno, redovitost je važna.

Na hormonalnu ravnotežu, uključujući hormone koji kontroliraju glad, također uvelike utječu količina i kvaliteta sna. Zato se doista isplati naspavati i ne biti budan cijelu noć. Kada se borimo sa snom, imamo veću tendenciju da posegnemo za brzom energijom u obliku nezdrave hrane.

Umjesto slatkih i nezdravih namirnica, u ovom razdoblju dobro je posegnuti za namirnicama koje pomažu u prevenciji tjeskobe i stresa. Tu spadaju različiti orašasti plodovi, tamna čokolada s visokim udjelom kakaa, mliječni proizvodi s probiotičkim kulturama, masna riba poput lososa, tune ili skuše, jaja i pureće meso, proizvodi od cjelovitih žitarica, bobičasto voće i razne vrste povrća.

Naprotiv, trebali bismo izbjegavati namirnice poput prerađene hrane i brze hrane, rafiniranih masti, slatkiša, pića s kofeinom i alkohola.

Veliku ulogu u tome hoćemo li se i koliko udebljati tijekom jeseni i zime igra i psiha. Mnogi ljudi jednostavno već pretpostavljaju da će se udebljati i na proljeće ih opet čeka neugodno mršavljenje u kupaćim kostimima. No, to uopće ne mora biti tako, a ako se umjesto debljanja posvetimo zdravom održavanju tjelesne težine, rezultat nas može ugodno iznenaditi. Dakle, može se reći da ga imamo ne samo u rukama, već i u glavi – stoga pazite u koje misli i uvjerenja vjerujete.

