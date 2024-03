Jesenska sadnja trajnica očima vrtlara. Sjajan pregled o tome koje cvijeće sada posaditi

Sezona ne završava u jesen. Iako priroda polako tone u san, iskusni vrtlar iza njezinog prividnog smiraja vidi nove početke. Miješa, planira, veseli se cvijeću sljedećeg proljeća i ljeta.

“Idealno je vrijeme za sadnju trajnica zajedno s lukovicama”, savjetuje vrtlarica Lenka Smolová s farme cvijeća LoukykvÄt. Pitao sam je kako je to moguće pretvoriti u jesenski vrt.

Zašto preporučujete sadnju cvijeća među povrćem?

Ideja o jestivim vrtovima postaje sve popularnija, a sve više vrsta i kultivara povrća dolazi u prvi plan interesa uzgajivača. Ovakvim gredicama doista je moguće dodati cvijeće, uostalom, jedemo i očima, a osvježenje je i uživati ​​u radu na gredici s povrćem gledajući prekrasno cvijeće.

Pa ako se fokusiramo na jestivo cvijeće od trajnica, ne možemo zaobići ni rese poznate pod stručnim nazivom Echinacea. Iako se njihova ljekovitost u najvećoj mjeri nalazi u korijenu, ništa se neće oštetiti korištenjem cvjetnih latica u svježem ili osušenom obliku. Za ljekovitu upotrebu uzgajaju se osnovne vrste ehinaceje purpurne i uskolisne, ali možemo birati i među brojnim šarenim kultivarima, kod kojih u paleti nedostaje samo plava boja.

S druge strane, ovo je tipična boja za još jednu trajnicu koja voli uvjete dobro navodnjene i hranjivim tvarima bogate gredice, a to je postojani planinski čempres (Centaurea montana). Podrijetlom s planina, uzgaja se u našim vrtovima i uzgaja u bijeloj i ružičastoj boji. Zasigurno ćete upoznati i njegovog srodnika, modri šaš, koji se uzgaja kao jednogodišnja biljka. Ali to ne umanjuje njegovu atraktivnost, možda naprotiv. U slučaju mješovitog kreveta, to može biti prednost.

O povrtnjaku se brinemo tijekom cijele godine, sijemo, beremo, popunjavamo prazna mjesta, a jednogodišnje biljke su taman za to. Nije potrebno držati se strogo višegodišnjih nasada, već naprotiv, možete iskoristiti svojstva jednogodišnjih biljaka i njima upotpuniti ukrasne i uporabne cvjetnjake. Što je već spomenuto neznanje, danas dostupno iu zanimljivim šarenim i punocvjetnim oblicima, ili ljekovitom nevenu, kapuljastu i, primjerice, černuču.

Upravo kod kupine možemo iskoristiti njen očiti nedostatak, a to je kratko vrijeme cvatnje i brz razvoj, te je više puta sijati na slobodna mjesta. Cvate u nekoliko valova i može unijeti svježinu i raznolikost u ukrasne cvjetne gredice čak i kada trajnice odlaze na zasluženi odmor. Naravno, njegovi preduvjeti za florističku upotrebu u svježem i osušenom stanju su neprocjenjivi. Jednogodišnje biljke sijemo do proljeća, iako se tvrdokorne vrste mogu sijati već u jesen.

To nas dovodi do cvjećarstva, uzgoj rezanog cvijeća je glavni sadržaj vašeg rada. Mogu li cvjetne gredice također ukrasiti vrt?

Prije nego što posječete cvjetne gredice, one također mogu biti ljepota vrta. Međutim, višegodišnje gredice koje koriste cvjećari imaju svoje specifičnosti i zahtjeve. U našem vrtu možete pronaći i primjere miješanih višegodišnjih gredica s vrstama pogodnim za cvjećarstvo. Ovog smo ljeta posadili nekoliko njih na različitim lokacijama kako bismo kupcima pokazali širinu cjelokupnog uzgojnog sortimenta.

Za njihovo sastavljanje koristili smo isti princip po kojem kreiramo naše bukete, posebno za mladenke. Karakterizira ih raznolikost i bogatstvo vrsta i oblika. Cvjetovi iste boje, ali u različitim vrstama i oblicima cvatova susreću se u jednoj gredici. U bijelo-ružičastoj gredici naći ćete bijele dalije s klematisom, verbenom sipovitom, žutikom i rimbabom u punom cvatu. Ne bi smjeli izostati nježni i voštani floksi i visoki čičkovi, dopunjeni srcima i orlovima za proljetni efekt. Ljeto predstavljaju ružičaste sapunice u punom cvatu, zvončići, japanske zvjezdice i žarnjaci. Željeno zelje također osiguravaju tvrdokorno proso, ljuskarica i američka planinska metvica.

Zelena podloga vrlo je važna za skladan izgled i buketa i cvjetnjaka. Koje biste druge biljke preporučili?

Povrće je posebno poglavlje i ima svoju primjenu ne samo u cvjećarstvu, već iu javnim prostorima ili tamo gdje nema mjesta i vremena za redovito održavanje i koncentrirano čupanje ocvalih cvjetova, a njegova važnost ima dovoljno zelene tvari. Ovdje će uz višegodišnju rižu dobro poslužiti trave poput već spomenutog prosa i otporne trske.

Možete posegnuti i za trajnicama s manje izražajnim cvjetovima, ali s masivnom lisnom površinom. Primjer takve biljke je persicaria.Predstavnici ovog roda uglavnom su vrlo otporne biljke koje ne pate od bolesti i štetnika, a kod vrste P. amplexicaulis podnose čak i povremene fluktuacije stanja mnijenja. Tako može podnijeti i povremenu ljetnu kišu i tlo natopljeno vodom. Iako im cvjetovi nisu toliko upečatljivi u usporedbi s velikim listovima, izdvajaju se svojom količinom i duljinom cvatnje te tako postaju zanimljiv izvor nektara za pčele i druge kukce.

Ipak, pravi div iz skupine trajnica je drečak. Već na prvi pogled impresionira velikim izrezbarenim lišćem koje biste inače radije tražili po grmlju i drveću. Njihova boja je svijetlo sivo-zelena i zajedno s nježnim cvatovima u obliku oblaka stvarat će dojam dimne zavjese u vrtu. Zaigrano može narasti do visine od dva metra i stoga je nezaobilazan soliter. Granica su mu tek prvi mrazevi, koji nadzemnom dijelu biljke oduzimaju privlačnost, no u proljeće će lišće opet izbiti punom snagom i biljka će uskoro dobiti svoje prvobitne dimenzije.

Izvor: