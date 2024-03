Vrt bez ptica bio bi nepotpun i vrlo tmuran. Svojim pjevanjem boravak vani čine ugodnijim, a promatranje njihovih navika vrlo zabavnim – ne samo za mališane. Što je još važnije, ptice su prirodni saveznici vrtlara u borbi protiv štetnika. Stvorite im povoljne uvjete i oni će se tijekom sezone rješavati uljeza na kilograme.

Prirodni neprijatelji štetnika

Što se tiče korisnih bića u vrtu, o ježevima ili bubamarama možete čuti puno dobrih stvari. Ovaj put ipak ćemo se fokusirati na krilate pomoćnike vrtlara, koji će prirodnim putem podržati borbu protiv štetnika. Ovdje je pomoć neprocjenjiva jer se sveprisutni kukci ili mekušci mogu brzo razmnožiti i uništiti ukrasno cvijeće i usjeve nevjerojatnom brzinom.

U takvoj situaciji često se čini da je jedina opcija posegnuti za kemijskim preparatima. Učinkoviti su, ali ne bez negativnog utjecaja na okoliš. Njihova učestala uporaba može uljeze učiniti otpornima na njihov sastav, što pak dovodi do začaranog kruga u kojem postupno povećavate količinu i učestalost kemijskih sredstava.

U međuvremenu, puno je bolje koristiti pomoć prirodnih neprijatelja štetnika. Ovaj izraz se može primijeniti na mnoge vrste ptica koje ne izbjegavaju vrtove.

Sjenica kao stariji radnik u vrtu

Neka vas njegova mala veličina ne zavara. Neugledna velika sjenica u jednom danu može pojesti onoliko insekata, kukuljica i ličinki koliko iznosi vlastita težina. Broj pojedenih štetnika može doseći i do 200. Ptice imaju najveći apetit posebno tijekom sezone parenja. U slučaju sjenica, to obično spada u razdoblje od svibnja do srpnja.

Oni nisu besposleni. Polažu veliki broj jaja, od šest do četrnaest. Tako velika obitelj ptica zahtijeva veliku zalihu hrane. Izračunato je da tijekom cijelog ljeta odrasle jedinke i njihovo potomstvo mogu smanjiti populaciju štetnika u vrtovima za broj koji odgovara 70 kilograma. Nakon završetka ljeta, ptice nas nastavljaju podržavati. Oni pomažu u održavanju stabala u dobrom stanju pretražujući njihove grane i debla u potrazi za ličinkama i jajima štetnika.

Pogledaj čvorka povoljnije

Čvorci mogu biti problematični jer ih grmlje i voćke privlače poput magneta. Ptice ih jedu bez pitanja, ali isplati se zaštititi biljke posebnim mrežama i dočekati čvorke u vrtovima raširenih ruku.

To je zato što se hrane štetočinama koje druge vrste ptica izbjegavaju. Čvorkov jelovnik uključuje dlakave gusjenice, oklopnike i puževe.

Suncobrani kao goniči komaraca

Ovo je još jedan primjer ptice koja je mala, ali velika u prirodnoj kontroli štetočina u vrtu. Procjenjuje se da je jedna jedinka u stanju pojesti do 20.000 malih insekata dnevno. Pupavica je poznata kao ubojica komaraca i komaraca, uljezi koji mogu jako zagorčati život. Također se hrane bubama i muhama.

Kako privući korisne ptice u vrt?

Popis krilatih saveznika može biti jako dugačak. Drozdovi imaju sličan apetit kao i sjenice. Također biste trebali pozdraviti:

kućni vrapci,

grudvice,

muholovke,

bijele pastirice,

poljski vrapci.

No, kako bi poželjeli što češće posjećivati ​​naše područje, potrebno im je stvoriti odgovarajuće uvjete. To je dobra ideja izgradnja kućica za gnijezda. U vrtu je dobro pronaći prostor za sadnju drveća i grmlja, u kojem ptice mogu izgraditi skrovita skloništa – tu vodi trnovito i jako zadebljalo grmlje.

Razmislite o sadnji biljaka koje će pružiti dodatni izvor hrane korisnim pticama. Među njima je divlja ruža, drenjak, ptičji oko, aronija i glog. Posebno za vrućeg vremena u vrtu postavite kantu za zalijevanje kako bi ptice mogle utažiti žeđ.

