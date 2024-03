Je li se vaš partner upisao na nuru masažu jer je pod stresom? Možda nećete biti oduševljeni kada saznate o čemu se radi

Nuru masaža dolazi iz Japana, gdje se sve može pretvoriti u ceremoniju. To je slučaj s nuru masažom, koja nije ništa drugo nego erotska masaža odjevena u ceremoniju. Njegov cilj je duboka relaksacija, koja se postiže iznimnom bliskošću s maserom (više o tome u nastavku). Ova vrsta masaže često se nudi u salonima za erotsku masažu. U nekim slučajevima završetak nuru masaže može biti seksualni čin, ali i ne mora biti. U tradicionalnoj nuru masaži nema penetracije.

Nuru masaža u svom čistom obliku to je ritual opuštanja, ne nužno seksualni. U obliku masaže koju izvodi inozemni terapeut, mnogim ljudima u našoj kulturi može biti teško prihvatljivo. Međutim, kada ga izvode partneri, to može biti savršena diverzifikacija senzualne bliskosti.

Sadržaj:

Što je nuru masaža? Učinci nuru masaže Kako izgleda nuru masaža? Za koga je nuru masaža?

Nuru masaža dolazi iz Japana, gdje se sve može pretvoriti u ceremoniju. To je slučaj s nuru masažom, koja nije ništa drugo nego erotska masaža odjevena u ceremoniju. Njegov cilj je duboko opuštanje, što se postiže kroz iznimna bliskost s maserom (više o tome u nastavku). Ova vrsta masaže često se nudi u salonima za erotsku masažu. U nekim slučajevima završetak nuru masaže može biti seksualni čin, ali i ne mora biti. U tradicionalnoj nuru masaži nema penetracije.

Radi se Nuru masaža pomoću posebnog gela. Pruža izuzetnu mazivost, bez mirisa je, bez boje i okusa. Originalni nuru gel napravljen je između ostalog od morskih algi.

“Nuru” na japanskom znači “sklizak” pa se može nazvati nuru masaža skliska masaža.

Ova vrsta masaže bi trebala donijeti zadovoljstvo (i senzualno) i opuštanje, oslobađanje od stresa, a neki kažu da može probuditi i seksualnu energiju. U našoj kulturi vrlo je teško odvojiti tako intimnu masažu od seksualne sfere.

No, u Japanu se nuru masaža može tretirati kao čisto opuštajući tretman, stvarajući fizičku i emocionalnu intimnost i bliskost, ali nije automatski povezano sa seksom. Stoga se nuru masaža koja se izvodi u europskom salonu za erotsku masažu može značajno razlikovati od nuru masaže koja se izvodi u Japanu ili u japanskom salonu za nuru masažu koji se nalazi u Europi.

Nuru masaža možda donosi sve dobrobiti opuštajuće masaže:

smanjiti napetost mišića,

niže razine stresa,

poboljšati prokrvljenost mišića i kože,

poboljšati kvalitetu sna.

Osim toga, osobama kojima nedostaje senzualne bliskosti i intimnosti, nuru masaža to može pružiti.

Nuru masaža se odvija na vodonepropusnoj podlozi, obično na prostirci i posebnoj plahti, a ne na stolu za masažu. Klijent i maser su goli, a tijela su im prekrivena skliskim gelom. Prethodno se zagrijava kako bi nanošenje bilo ugodno. Masira se cijelo tijelo, često i genitalije.

Maser ne radi samo rukama, podlakticama, laktovima ili stopalima – kao što je to slučaj kod drugih vrsta masaže. Ovdje su u masažu uključeni i trbuh, noge i prsa terapeuta, jer nuru masaža uključuje, između ostalog, klizanje cijelim tijelom po tijelu klijenta. Pokreti mogu biti ekstenzivni, klizni i dugi, ali se terapeut može i “zaustaviti” na određenim dijelovima tijela te specifičnijim pritiskom opustiti napete dijelove tijela klijenta.

Tehnike nuru masaže:

klizna – klizanje različitim pritiskom različitih dijelova tijela terapeuta po tijelu osobe koja se masira,

– klizanje različitim pritiskom različitih dijelova tijela terapeuta po tijelu osobe koja se masira, pritisak – pritiskanje prstima, rukom ili drugim dijelom tijela na dijelove gdje se nakuplja stres,

– pritiskanje prstima, rukom ili drugim dijelom tijela na dijelove gdje se nakuplja stres, valjanje – kretanje većih dijelova tijela ili cijelog tijela terapeuta oko tijela osobe koja se masira,

– kretanje većih dijelova tijela ili cijelog tijela terapeuta oko tijela osobe koja se masira, gnječenje – hvatanje i gnječenje mišića i tijela rukama.

Nuru masažu prati opuštajuća atmosfera – to mogu biti upaljene svijeće, prigušena rasvjeta i opuštajuća glazba. To je nedvojbeno to jedna od najintimnijih vrsta masaže.

Naravno, na početku nuru masaže možete se dogovoriti s terapeutom da će se masaža izvoditi bez, primjerice, genitalija ili drugih dijelova tijela koji mogu uzrokovati nelagodu pri dodiru. Stoga se isplati otići na takav tretman priopćite svoja očekivanja na početku ili se raspitajte o tijeku masaže i razjasnite njen tijek kako bi se obje strane osjećale ugodno tijekom masaže.

U teoriji je za svakoga, iako će mu muškarci najvjerojatnije podleći. Najprikladniji za skromne ljude koji se osjećaju ugodno sa svojim tijelom te se mogu potpuno posvetiti osjećanju zadovoljstva. Najčešće se nuru masaži podvrgavaju muškarci, ali polako postaje sve popularnija i među ženama.

Muškarcu je puno lakše pronaći salon koji nudi ovu vrstu masaže. Ponuda za žene je manja, vjerojatno zato što se mnogo manje žena spremno podvrgnuti takvom zahvatu. Ako uopće, takve usluge žena bi trebala potražiti u većim gradovima u salonima za masažu ili pojedinačnim ponudama na internetu. Međutim, morate zapamtiti da ovo posljednje rješenje može biti vrlo riskantno. Uvijek je sigurnije otići u salon za masažu nego dogovoriti individualni termin sa strancem koji će vam pružiti tako intimnu masažu.