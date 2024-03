Je li potrebno ispirati tjesteninu nakon kuhanja? Odgovor bi mnoge mogao iznenaditi

Neki ljudi to rade cijelo vrijeme i ne mogu zamisliti da im to nedostaje. Drugi, pak, smatraju da je ispiranje tjestenine nakon kuhanja nepotrebno ili čak smanjuje kvalitetu jela. Danas ćemo objasniti kako je to zapravo ispravno.

Trebate li ispirati tjesteninu nakon kuhanja?

. Dodajemo ih juhama i salatama ili ih jedemo s umacima ili u obliku knedli. Međutim, kuhati ih nije tako lako kao što se na prvi pogled čini. Ponekad presudnu ulogu imaju sitni detalji, poput soljenja vode ili ispiranja tjestenine, koji onda utječu na konačni okus jela.

Ispiranje tjestenine nije uvijek potrebno, a ponekad može biti i greška. S druge strane, u nekim slučajevima se isplati.

Tjestenina za umak ili juhu ne mora i ne smije biti prekrivena vodom. Time ćete s njih ukloniti škrob, što bi jelo učinilo kremastijim. Drugačija je situacija kada kuhate tjesteninu za salatu ili ćete je dalje kuhati. Zatim ih je poželjno isprati kako bi bile čvršće i manje se lijepile.

Naravno, sve je stvar ukusa i preferencija. Nije greška isprati tjesteninu ili ne, sve dok ste zadovoljni rezultatom i jelo vam se sviđa.

A što je s dodatkom ulja i pošteno posolite tjesteninu?

Također postoji mnogo kontroverzi oko dodavanja ulja u kuhanu tjesteninu ili soljenja vode za tjesteninu. Može se, ali sve više ljudi odustaje od ove navike. Važno je napomenuti da, suprotno uvriježenom mišljenju, ulje uopće ne sprječava da se tjestenina slijepi. Ako to želite spriječiti, samo uzmite veći lonac i u njega ulijte više vode. Zahvaljujući masti, jelo će biti kaloričnije. Osim toga, zbog ulja se tjestenina neće tako dobro spojiti s umakom.

Što se tiče soljenja vode, to je stvar ukusa i… zdravlja. Ako želite jesti jako zasoljenu tjesteninu, a nemate problema s hipertenzijom ili bubrezima, možete to učiniti. Sve više i više ljudi odlučuje smanjiti unos natrija i ne dodavati toliko soli kao prije. Tjestenina koja ima okus same tjestenine bez soli je također dobra i svakako zdravija.

A dok smo već kod tjestenine, naučit ćemo vas super jednostavan recept za kremasti umak koji možete jednostavno pripremiti dok se tjestenina kuha:

