Kako pravilno kuhati jaja? Ako ne znaš, ljuska može puknuti i čeka te katastrofa. Srećom, postoje jednostavni trikovi kako to spriječiti i osigurati savršenu konzistenciju proizvoda. Što dodati kuhanim jajima da ne popucaju i koliko dugo kuhati jaja?

Skoro nitko ne može zamisliti Uskrs bez jaja na stolu. U ovo vrijeme dodajemo ih mnogim jelima – juhama, salatama ili ih same stavljamo na stol sa zanimljivim nadjevom. Kako bi se dobro slagale s takvim jelima, prvo ih je potrebno tvrdo kuhati.

Međutim, pucanje ljuske tijekom kuhanja može biti problem. Mi takva jaja ne koristimo za farbanje i obično završe u salati, ali imamo način kako to učiniti. Kako spriječiti pucanje jaja tijekom kuhanja?

Što dodati jajima za kuhanje da ne popucaju? Uliti ili dodati u vodu

Jaja obično pucaju tijekom kuhanja zbog velike temperaturne razlike kada iz hladnog hladnjaka uđu u toplu vodu. Iz tog razloga vrijedi ih maknuti s uređaja otprilike pola sata prije kuhanja kako bi se zagrijali. Štoviše, bolje ih je staviti u hladnu, a ne u toplu vodu.

Dok se jaja kuhaju u lonac dodajte žlicu kuhinjske soli. Ovo je provjereni trik mnogih domaćica, koje ne samo spriječit će pucanje ljuske, ali će i kasnije znatno olakšati guljenje jaja. Još jedan trik je pomoću soka od limuna ili alkoholnog octa (dovoljna je jedna žličica za svako kuhano jaje).

Neki ljudi također koriste potpuno drugačiju metodu. To uključuje nježno bušenje zaobljenog kraja jajeta pribadačom ili iglom. Zašto to učiniti? Ispostavilo se da se tu nalazi mjehurić zraka i njegov ubod smanjit će pritisak ispod ljuske. To će spriječiti pukotine tijekom kuhanja.

Koliko dugo tvrdo kuhati jaja? Treba vam samo toliko minuta

Tvrdo kuhana jaja moraju biti pravilno kuhana kako bi imala savršenu konzistenciju. Najprije odaberite lonac u koji će stati svi potrebni komadi jedan uz drugi. Napunite lonac vodom, posolite, pažljivo dodajte jaja i stavite plamenik na srednju jačinu.

Kad voda počne kuhati, kuhajte ih prema veličini, ali ne duže od 10 minuta jer će se rasprsnuti. Koliko dugo kuhati jaja? Mali do 8 minuta, srednji do 9 minuta, veliki do 10 minuta.

Povezani članci:

Ovu grešku u kuhinji činimo instinktivno. Jaja se brže kvare

Punite li prljavu i vruću posudu hladnom vodom? To je kratak put do njegovog uništenja