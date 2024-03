Iz tog razloga bi svaka pametna osoba uvijek trebala odložiti telefon s ekranom prema dolje

Zasloni dolje! To je za tvoje dobro

Jeste li ikada primijetili da ljudi koje poznajete odlažu svoje telefone s ekranom okrenutim prema dolje? Vjerojatno nije riječ o slučajnosti, već o dobroj navici koju biste i vi trebali usvojiti, osim ako svoj mobitel ne želite odmah sakriti u torbu, aktovku ili ruksak.

Zašto je bolje spustiti ekran mobitela?

No, vratimo se na postavljanje mobitela s ekranom prema dolje. Što vam prvo pada na pamet? Hoće li ogrebati?

Pa ne! Kada bi vaš telefon pao sa zaslonom na tlo, gotovo sigurno bi se pojavila neka neravnina koja bi mogla probiti zaštitno staklo ili foliju, ali i sam zaslon. Samo je pitanje tvrdoće udarca i te teoretske izbočine. No, ako telefon postavite s zaslonom prema dolje, sigurno ćete to učiniti na ravnu površinu bez neravnina i drugih predmeta. Vaš zaslon je stoga bolje zaštićen čak i od prašine.

Iako naši tefloni postaju sve bolji i bolji, prolijevanje soda, hrane ili drugih stvari i dalje je problem. Ako ne ugrožava funkcionalnost, sigurno će zaći iza kućišta telefona ili se zapetljati u sam telefon. Ako se okrene sa zaslonom prema dolje, samo će poklopac uhvatiti dio sode.

Okretanje licem prema dolje također je dobar potez ako želite pokazati drugima za stolom da iako želite imati svoj telefon pri ruci, također se namjeravate usredotočiti na njih. Nema ometanja onoga što se događa na zaslonu, poruka i podsjetnika. U idealnom slučaju isključite i melodiju zvona.

Spuštanje zaslona telefona nije dobro samo za vaše odnose i društveni stil, već i vaši gosti neće vidjeti tko vam šalje poruke ili vas zove. A to svakako može dobro doći bez obzira s kim ste za stolom.

iPhone ne troši energiju uz spušteni ekran

Osim toga, kod iPhonea, postavljanje zaslona licem prema dolje također je nježnije za bateriju telefona. Ovo se odnosi na sve iPhone 6 i novije. U ovom položaju ekran ne svijetli pri svakoj pristigloj poruci ili obavijesti, a na ovaj način možete uštedjeti i na bateriji.

S druge strane, na bilo kojem telefonu, pa tako i na Androidu, dovoljno je isključiti obavijesti na ekranu i u svim okolnostima štedite bateriju. Jer iskreno! Trebate li doista obavijest za svaku dolaznu poruku na zaslonu? Ili automatski otvarate telefon odmah nakon što zazvoni i halapljivo tražite poruku koja vam je stigla iz utrobe vašeg mobitela? Možda čak ni to. Možda vam je dovoljno da provjerite vijesti i događaje kada imate vremena na telefonu.

Prilagodite svoj telefon kako bi odgovarao vašim navikama ili onima koje želite razviti. Sa pametnim telefonima je jednostavno, stoga ih koristite pametno i u svoju korist.

