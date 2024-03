Istina o hrani bez laktoze: jesu li doista zdravije?

Postoji pogrešno mišljenje o hrani bez laktoze. A važno je znati kako po tom pitanju stvari stvarno stoje.

Laktoza je šećer prisutan u mlijeku i njegovim derivatima. Također se naziva i mliječni šećer, a sastoji se od dva jednostavna šećera, glukoze i galaktoze. Neki ljudi mogu imati poteškoća s probavom laktoze zbog nedostatka laktaze, enzima koji razgrađuje laktozu u tankom crijevu.

Ovo stanje se naziva intolerancija na laktozu. Osobe koje ne podnose laktozu ili imaju alergiju na mlijeko trebaju jesti hranu bez laktoze. Intolerancija na laktozu uzrokovana je nedostatkom enzima laktaze u tijelu koji je potreban za probavu laktoze koja se nalazi u mlijeku i mliječnim proizvodima.

Osobe s intolerancijom na laktozu mogu doživjeti gastrointestinalne simptome kao što su nadutost, grčevi, proljev ili nadutost nakon konzumiranja hrane koja sadrži laktozu. Kako bi izbjegli ove simptome, važno je da te osobe biraju namirnice koje ne sadrže laktozu ili sadrže smanjene količine laktoze.

Hrana bez laktoze može biti zdravija za ljude koji ne podnose laktozu, ali ne nužno za sve. Za one koji pate od intolerancije na laktozu, konzumacija hrane bez laktoze pomaže u sprječavanju neugodnih simptoma kao što su nadutost, grčevi u trbuhu, proljev ili nadutost.

Hrana bez laktoze, je li zdravija ili ne?

Na temelju pronađenih znanstvenih dokaza, za osobe koje ne podnose laktozu nema zdravstvene koristi u konzumiranju namirnica koje ih ne sadrže. Laktoza je važan izvor kalcija i drugih esencijalnih hranjivih tvari, tako da potpuno uklanjanje mliječnih proizvoda iz prehrane može dovesti do nedostatka hranjivih tvari.

Općenito, važno je paziti da sami sebi ne postavite dijagnozu intolerancije na laktozu i uvijek potražite savjet liječnika ili dijetetičara prije značajnih promjena u prehrani.

MOŽE VAS ZANIMATI I:

Stoga, hrana bez laktoze više nije zdravo ni za one koji nisu intolerantni. Nije nužno. Zapravo, možda je to zdraviji izbor za ljude koji ne podnose laktozu, ali za one koji nemaju intoleranciju nema znanstvenih dokaza koji bi poduprli činjenicu da je hrana bez laktoze zdravija od one s laktozom.

MOŽE VAS ZANIMATI I:

Osim toga, neka hrana bez laktoze može sadržavati veće količine dodanih šećera ili masti kako bi se nadoknadio nedostatak laktoze, što bi je moglo učiniti manje zdravom.

MOŽE VAS ZANIMATI I:

Uvijek je važno procijeniti ukupnu nutritivnu ravnotežu vaše prehrane umjesto da se fokusirate na jednu hranjivu tvar. Ako ste zabrinuti oko svoje prehrane, razgovarajte s nutricionistom ili dijetetičarom za osobni savjet.