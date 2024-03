Ima 30 puta više vitamina C od limuna. Pomaže kod mršavljenja, zaglađuje bore

Slični su poljskim trešnjama, drugi ih uspoređuju s cherry rajčicama. Ništa nije dalje od istine. Ova mala čuda prirode vrlo su egzotične jer dolaze s Kariba. Srećom, u njihovim korisnim svojstvima možemo uživati ​​iu Poljskoj, jer proizvode s njima lako možemo pronaći u supermarketima, ljekarnama i trgovinama zdrave hrane. A njihove će aktivnosti biti savršene za poljsku klimu. Oni će pomoći u borbi protiv infekcija, skokova šećera i više

Acerola – što je to?

Acerola je, jer o njoj govorimo, izuzetno zdrava. Proizvodi od acerole mogu se naći u ljekarnama i trgovinama zdrave hrane. Vrijedi posegnuti za njima, makar samo zato što je acerola 30 puta bogatija vitaminom C od limuna.

Acerola dolazi s Kariba, ali raste iu Meksiku i na jugu SAD-a. Plodove acerole s razlogom nazivaju “barbadoskim trešnjama” jer su karakteristične crvene boje, slične trešnjama ili trešnjama. Okus može podsjetiti i na trešnje – plod acerole je sočan i kiselkast.

Soja: svojstva, vitamini. Zašto je soja zdrava? Svoju web stranicu razvijamo prikazivanjem oglasa. Blokiranjem oglasa sprječavate nas u stvaranju vrijednog sadržaja. Onemogućite AdBlock i osvježite stranicu.

Kako koristiti Acerolu?

Acerola je vrijedna ne samo zbog svog jedinstvenog okusa. Prije svega, to je izuzetno zdravo voće. Acerola je stoljećima cijenjena u prirodnoj medicini, koristi se kao pomoć kod brojnih bakterijskih i virusnih infekcija.

Plod acerole može se jesti nekoliko dana odmah nakon branja, zbog čega ga je teško transportirati u druge zemlje, pogotovo tako udaljene kao što je Poljska. Srećom, konzerve se više ne suočavaju s tom preprekom.

U Europi se mogu naći i sokovi i suplementi s acerolom, u obliku tableta ili voća u prahu. Zašto se isplati koristiti?

Za što je dobra acerola?

Acerola sadrži od 1000 do 4500 mg na 100 g ploda, što znači da je i do 30 puta bogatija ovim vitaminom od limuna. 100 g acerole u potpunosti zadovoljava dnevne potrebe za vitaminom C. Acerola također sadrži i , kao i niz minerala, kao što su: cink, fosfor, mangan, magnezij, kalij, željezo.

Acerola je i izvor vrijednih kiselina: jabučne kiseline, folne kiseline i nezasićenih masnih kiselina. Osim toga, acerola sadrži flavonoide i proteine.

Acerola, kako je navedeno, blagotvorno djeluje na organizam i jača imunitet. Pomaže vam da se brže nosite s infekcijama. Zahvaljujući aceroli možete sniziti razinu šećera u krvi, pa se preporučuje osobama s dijabetesom tipa 2.

Acerola za srce i vitku liniju

Acerola sprječava oscilacije šećera i tako regulira apetit, pa je saveznik u mršavljenju. Pretpostavlja se da obilje antioksidansa može utjecati ne samo na usporavanje procesa starenja, već i na smanjenje rizika od razvoja nekih vrsta raka.

Sastojci acerole smatraju se korisnima za pravilan rad krvožilnog sustava, kao i mišićno-koštanih organa – kostiju i zglobova. Vjeruje se da je siguran, čak i za djecu i trudnice.

Acerola se može koristiti i kao sastojak kozmetike jer ima hidratantna svojstva, poboljšava tonus kože i čini tkiva elastičnijim, pa može pomoći u izglađivanju prvih bora.

Tko ne bi trebao koristiti acerolu?

Može li ovo voće imati nedostataka? Velike količine vitamina C mogu potaknuti predoziranje, što može rezultirati želučanim problemima, osipom ili problemima s bubrezima. Suplemente acerole ne smiju koristiti osobe s bolestima bubrega i jetre, kao ni osobe alergične na acerolu ili druge sastojke pripravaka acerole.