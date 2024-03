Gotovo svi rade ovu grešku kada griju vodu u kuhalu za vodu: Naizgled bezazlena navika može štetiti zdravlju

Ekspres lonac je savršen pomoćnik za grijanje vode. Međutim, mnogi od nas to rade pogrešno. Pokušajte izbjeći ovu lošu naviku.

Napunite kuhalo vodom do vrha i zatim ga nekoliko puta prokuhajte za pripremu omiljene kave ili ? Ako je tako, vi ste jedan od mnogih ljudi koji čine ovu grešku. Pijenje takve vode može vam naškoditi.

Naizgled bezopasna navika kuhanja vode u kuhalu za vodu

Velik dio stanovništva ne shvaća da višestruko prokuhavanje iste vode za pripremu kave ili čaja može imati ozbiljne zdravstvene posljedice. Može se činiti da je kuhalo za vodu – klasično ili električno – tako velikog kapaciteta, preostalu vodu u njemu moguće više puta prokuhati.

Ako kuhalo za vodu napunimo vodom do vrha, nećemo morati dolijevati potrebnu količinu vode svaki put kad nam se zaželi kave ili čaja. No, ne treba zaboraviti da takva navika može dovesti i do zdravstvenih problema.

Zašto vodu nije dobro prokuhati više puta?

Nakon vrenja voda mijenja svoj sastav. Tijekom procesa vrenja iz vode isparavaju štetne tvari, stoga je takva voda idealna za zalijevanje. , da ako se ista voda prokuha drugi ili treći put, u njoj se počinju nakupljati kemijski spojevi poput fluorida i nitrata.

Mijenjaju okus vode, mogu potaknuti razvoj raznih bolesti i povećati rizik od raka. Rizik od mogućeg trovanja i stvaranja bubrežnih kamenaca predstavlja i pijenje više puta prokuhane vode.

Detaljno je obrađena i ova problematika, koja je potvrdila promjene u sastavu vode koja je više puta prokuhavana, ali je isključila moguće zdravstvene rizike.

Treba li čaj uopće prelijevati kipućom vodom?

Odgovor na ovo pitanje ovisi o vrsti čaja koju želite napraviti. Crni i voćni čajevi mogu se uspješno potopiti u kipuću vodu, ali ne i zeleni, crveni ili bijeli čaj. Najbolja temperatura vode za zeleni čaj je 70 do 90 stupnjeva Celzijusa, za crveni čaj 90 stupnjeva, a za bijeli čaj najviše 70 stupnjeva.

To je vrlo važno, jer zalijevanje vodom neodgovarajuće temperature lišit će listiće čaja zdravih antioksidansa koji se gube na previsokoj temperaturi.

Kipuća voda također je dio jednog od najpopularnijih napitaka na svijetu – kave. O kavi se puno govorilo i mnogi muku muče s odlukom hoće li se zauvijek odreći ovog životnog stimulansa. Sljedeći redovi mogu vam pomoći da odlučite:

Izvor: WOB