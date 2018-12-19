Аккумуляторный угловой шуруповерт MAKITA DTL061Z

Описание товара

Технические характеристики:Частота холостого хода0 - 2000 об./минКоличество ударов в минуту0 - 3000Крутящий момент (твердый / мягкий материал)60 НмАккумулятор18,0 В / 1,3 - 4,0 AhТип аккумулятораLi-IonРазмеры387 х 78 х 116 ммВес1,5 кгТип винтовМ4 - М12Описание: Аккумуляторный угловой шуруповерт MAKITA DTL061ZАккумуляторный угловой шуруповерт Makita DTL061Z предназначен для сложных работ по завинчиванию в труднодоступных местах. Торможение двигателя препятствует перекручиванию винтов. Система светодиодной подсветки позволяет работать в условиях недостаточной видимости без использования фонарика. Обрезиненная рукоятка гасит вибрацию и удобно лежит в руке.Комплект поставки:Обратите внимание, аккумулятор, зарядное устройство и чемодан для транспортировки в комплект поставки шуруповерта Makita DTL061Z не входят. Преимущества для пользователя:- маленькая высота углового редуктора- для сложных работ в труднодоступных местах- торможение двигателя препятствует перекручиванию винтов- система светодиодной подсветки с функцией послесвечения