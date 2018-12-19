Дрель шуруповерт аккумуляторная ИНТЕРСКОЛ ДА 1010,8ЭР LI ION (920201)

Описание товара

Бренд: ИНТЕРСКОЛДрель-шуруповерт ДА-10/10,8 представляет начальную модель Li-ion ряда шуруповертов ИНТЕРСКОЛ. Машина односкоростная, однако 600об/мин. вполне достаточно как для сверления небольших отверстий, так и для выполнения шуруповертных работ.Машина односкоростная, однако 600об/мин. вполне достаточно как для сверления небольших отверстий, так и для выполнения шуруповертных работ. Скорость регулируется плавно нажатием на курок. Наибольший крутящий момент машины 10Нм, наибольший диаметр сверления в стали – 10мм, в дереве – 16мм. Машину не рекомендуется использовать для закручивания саморезов более 5 мм диаметра, но до 5 мм она справляется со своей работой очень хорошо. Есть подсветка зоны сверления. 15 положений регулировки муфты ограничения усилия позволяют легко выполнять весь спектр работ от заворачивания самых небольших саморезов до вполне серьезных. Для сверлильных работ есть специальное положение муфты, на котором трещетка отключается. Масса машины 1кг с аккумулятором, она комплектуется двумя аккумуляторами, часовым зарядным устройством, поставляется в кейсе. Проведенные испытания показали, что на одной зарядке шуруповерт может выполнить заворачивание+ отворачивание 147 саморезов 5х50 в сухой сосновый брус без засверливания, что аналогично данным ДА-12ЭР-01.