Гайковерт аккумуляторный ударный Makita TW140DZ

Описание товара

Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita TW140DZ - это профессиональный высококачественный инструмент, он легок и компактен в использовании. Безщелочный двигатель не требует технического обслуживания и совместим с аккумуляторами Li-lon батареями, оснащенными цепью защиты, которая защищает их от повреждений вследствие преждевременного износа аккумулятора, высокой температуры или тока перегрузки. Шуруповерт получает от аккумулятора мощностью18 В, и имеет сверхвысокою ударную силу 1050 Нм. Переключатель с переменной скоростью позволяет полностью контролировать скорость вращения на кончиках пальцев. Так же имеется передний и обратный крутящий момент, гарантируя, что любой болт, который крепится гаечным ключом, можно быстро и легко удалить. Makita TW140DZ оснащен эргономичным корпусом и удобной рукояткой с резиновыми накладками, обеспечивающей надежный нескользящий захват. Система светодиодной подсветки позволяет работать в условиях недостаточной видимости. Это идеальное решение как для домашнего мастера, так для бригады ремонтников.. Купить Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita TW140DZ Вы можете прямо сейчас в нашем интернет-магазинеХарактеристики Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita TW140DZАртикул:TW140DZБренд:MakitaТип аккумулятораLi-IonЕм. аккумулятора5,0 AhКрутящий момент1050 НмВольтаж18 ВТип питанияОт аккумулятораРегулирование крутящего моментаЕстьКлассПрофессиональныйСтрана торговой маркиЯпония