Бальзам лечебно-оздоровительный с женьшенем

Описание товара

Содержит в своем составе экстракты спирулины, китайского лимонника, корня кордицепса, имбиря, горца многоцветкового, дудника китайского, чеснока и других растений китайской медицины. Обладает ярко выраженным лечебно-оздоровительным действием на волосы и кожу головы. Активно витаминизирует и питает волосы, укрепляет корни за счет улучшения микроциркуляции крови. Останавливает выпадение (даже интенсивное), активизирует образование волосяных луковиц и рост новых здоровых волос! Подходит для всех типов волос!