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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.12.2018
              490

              Бальзам лечебно-оздоровительный с женьшенем

              Телефон
              +79631916192
              Продавец
              Красота Востока
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              Описание товара

              Содержит в своем составе экстракты спирулины, китайского лимонника, корня кордицепса, имбиря, горца многоцветкового, дудника китайского, чеснока и других растений китайской медицины. Обладает ярко выраженным лечебно-оздоровительным действием на волосы и кожу головы. Активно витаминизирует и питает волосы, укрепляет корни за счет улучшения микроциркуляции крови. Останавливает выпадение (даже интенсивное), активизирует образование волосяных луковиц и рост новых здоровых волос! Подходит для всех типов волос!

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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