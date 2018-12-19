Питательная маска Animal Face Tiger

Описание товара

Тканевая маска в зверином стиле"Тигрица" Веселый уход с забавным дизайном! Удобно брать с собой в путешествия, не травмирует тонкую психику детей, и тем более мужей! Веселые маски со звериными мордочками, уход и забава в одном пакетике. Маска"ТИГРИЦА" питает, увлажняет, насыщает кожу влагой. Освежает цвет лица, оздоравливает кожу, придает сияющий вид. Применение: проведите отшелушивающий пилинг (так компоненты маски глубже проникнут в кожу). Нанесите на лицо маску, ровно распределите ее. Через 15-20 минут маску можно снять. Остатки маски вбейте ладошками.







