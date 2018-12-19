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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.12.2018
              60

              Питательная маска Animal Face Tiger

              Телефон
              +79631916192
              Продавец
              Красота Востока
              0
              Описание товара

              Тканевая маска в зверином стиле"Тигрица" Веселый уход с забавным дизайном! Удобно брать с собой в путешествия, не травмирует тонкую психику детей, и тем более мужей! Веселые маски со звериными мордочками, уход и забава в одном пакетике. Маска"ТИГРИЦА" питает, увлажняет, насыщает кожу влагой. Освежает цвет лица, оздоравливает кожу, придает сияющий вид. Применение: проведите отшелушивающий пилинг (так компоненты маски глубже проникнут в кожу). Нанесите на лицо маску, ровно распределите ее. Через 15-20 минут маску можно снять. Остатки маски вбейте ладошками.



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