Увлажняющий и успокаивающий гель для лица и тела с натуральным соком Aloe Vera

Описание товара

Успокаивающий и увлажняющий гель BioAqua Aloe Vera 92% имеет легкую и невесомую структуру. Является непревзойденным многофункциональным высокоэффективным средством для волос, а также кожи лица и тела, особенно после бритья или депиляции. Защищает и смягчает кожу, прекрасно успокаивает ее, снимая раздражения, покраснения и зуд. Глубоко и надолго увлажняет кожу, устраняет стянутость, убирает отечность за счет выведения излишков жидкости из тканей. Является отличным средством от тяжести в ногах. Снимает стресс и нервное напряжение. Лечит кожу после ожогов, полученных вследствие ультрафиолетового воздействия. Успокаивает, защищает, матирует кожу, улучшает цвет лица, стягивает поры, убирает отечность, разглаживает морщины.





В состав крема-геля входят витамины А, Е,С и Д, антиоксиданты, салициловая кислота, ферменты, более 20 минералов и 18 аминокислот. Гель обладает антибактериальным, противовирусным, противогрибковым, увлажняющим и питательным свойствами. Успокаивает, защищает, матирует кожу, улучшает цвет лица, стягивает поры, убирает отечность, разглаживает морщины.