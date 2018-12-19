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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.12.2018
              350

              Увлажняющий и успокаивающий гель для лица и тела с натуральным соком Aloe Vera

              Телефон
              +79631916192
              Продавец
              Красота Востока
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              Описание товара

              Успокаивающий и увлажняющий гель BioAqua Aloe Vera 92% имеет легкую и невесомую структуру. Является непревзойденным многофункциональным высокоэффективным средством для волос, а также кожи лица и тела, особенно после бритья или депиляции. Защищает и смягчает кожу, прекрасно успокаивает ее, снимая раздражения, покраснения и зуд. Глубоко и надолго увлажняет кожу, устраняет стянутость, убирает отечность за счет выведения излишков жидкости из тканей. Является отличным средством от тяжести в ногах. Снимает стресс и нервное напряжение. Лечит кожу после ожогов, полученных вследствие ультрафиолетового воздействия. Успокаивает, защищает, матирует кожу, улучшает цвет лица, стягивает поры, убирает отечность, разглаживает морщины.


              В состав крема-геля входят витамины А, Е,С и Д, антиоксиданты, салициловая кислота, ферменты, более 20 минералов и 18 аминокислот. Гель обладает антибактериальным, противовирусным, противогрибковым, увлажняющим и питательным свойствами. Успокаивает, защищает, матирует кожу, улучшает цвет лица, стягивает поры, убирает отечность, разглаживает морщины.

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