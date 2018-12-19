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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.12.2018
              125

              Ампульная сыворотка Двойная формула"Коллаген" для лица, шеи, декольте

              Телефон
              +79631916192
              Продавец
              Красота Востока
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              Описание товара

              Для поддержание кожи в тонусе, разглаживания ее структуры, нормализации уровня увлажненности в сыворотку Двойная формула «Коллаген» добавлены сразу два вида коллагена. 


              Морской коллаген, молекула которого наиболее близка по строению к молекуле коллагену человека, повышает тонус и эластичность кожи, обладает ярко выраженным увлажняющим и омолаживающим действием, укрепляет и подтягивает кожу, замедляет процесс старения. 


              Гидролизированный коллаген способен проникнуть в кожу. Он участвует в процессе восстановления коллагеновых волокон, проникает в глубокие слои и транспортирует влагу, уменьшает проявление морщин и повышает упругость кожи.

              Сыворотка обладает легкой кремовой консистенцией и нежным ненавязчивым ароматом, мгновенно впитывается в кожу. Может использоваться как основа под макияж. Рекомендуется для кожи любого типа и возраста, особенно для кожи с пониженным тонусом и признаками обезвоженности.

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