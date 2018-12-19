Ампульная сыворотка Двойная формула"Коллаген" для лица, шеи, декольте

Описание товара

Для поддержание кожи в тонусе, разглаживания ее структуры, нормализации уровня увлажненности в сыворотку Двойная формула «Коллаген» добавлены сразу два вида коллагена.





Морской коллаген, молекула которого наиболее близка по строению к молекуле коллагену человека, повышает тонус и эластичность кожи, обладает ярко выраженным увлажняющим и омолаживающим действием, укрепляет и подтягивает кожу, замедляет процесс старения.





Гидролизированный коллаген способен проникнуть в кожу. Он участвует в процессе восстановления коллагеновых волокон, проникает в глубокие слои и транспортирует влагу, уменьшает проявление морщин и повышает упругость кожи.

Сыворотка обладает легкой кремовой консистенцией и нежным ненавязчивым ароматом, мгновенно впитывается в кожу. Может использоваться как основа под макияж. Рекомендуется для кожи любого типа и возраста, особенно для кожи с пониженным тонусом и признаками обезвоженности.