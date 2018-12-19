Палатка Husky Blander 5 prs

Описание товара

Blander 5 prs

Впервые появившись в каталоге в 2009 году, модель Blander 5 сразу же завоевала популярность у любителей кемпинга и больших семей. Предназначенная для пятерых туристов, палатка обладает тремя широкими входами, большим коридором и тамбуром для хранения багажа или велосипедов.

Применение:

Модель Blander 5 создавалась специально для долгосрочных стоянок и использования группами туристов, отдающих предпочтения велотуризму или путешествиям на байдарках.

Материалы:

Двухслойная палатка Blander 5 снабжена усиленными дугами из фибергласа с диаметром 11 мм, внешним тентом из полиэстера 185Т (водное сопротивление 3000 мм/кв.см.) и проклеенными швами. Внутренняя палатка производится из противомоскитной сетки и паропроницаемого нейлона 190Т, обеспечивающего прекрасную циркуляцию воздуха. Съемное палаточное дно выполнено из многослойного полиэстера (водное сопротивление 5000 мм/кв.см.), а колышки для крепления палатки – из стали.