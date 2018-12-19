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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.12.2018
              19 990

              Палатка Husky Blander 5 prs

              Телефон
              89650273930
              Ключевые слова:
              палатка, хаски, пятиместная, палатка, палатка, для, туристов, палатка, для, долгосрочных, стоянок
              Продавец
              Quickfish
              0
              Описание товара

              Blander 5 prs

              Впервые появившись в каталоге в 2009 году, модель Blander 5 сразу же завоевала популярность у любителей кемпинга и больших семей. Предназначенная для пятерых туристов, палатка обладает тремя широкими входами, большим коридором и тамбуром для хранения багажа или велосипедов.

              Применение:

              Модель Blander 5 создавалась специально для долгосрочных стоянок и использования группами туристов, отдающих предпочтения велотуризму или путешествиям на байдарках.

              Материалы:

              Двухслойная палатка Blander 5 снабжена усиленными дугами из фибергласа с диаметром 11 мм, внешним тентом из полиэстера 185Т (водное сопротивление 3000 мм/кв.см.) и проклеенными швами. Внутренняя палатка производится из противомоскитной сетки и паропроницаемого нейлона 190Т, обеспечивающего прекрасную циркуляцию воздуха. Съемное палаточное дно выполнено из многослойного полиэстера (водное сопротивление 5000 мм/кв.см.), а колышки для крепления палатки – из стали.

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