Читаем с Мурзилкой. Дедушка Туман. Художник М. Митурич

Описание товара

Журнал"Мурзилка" был и остается первым шагом к самостоятельному чтению, помогает детям совершить собственные открытия в большом мире литературы и полюбить чтение на всю жизнь.

Друзья"Мурзилки" - лучшие писатели и художники своего времени - творили для журнала с большой любовью и ответственностью перед маленькими читателями.









В антологии «Архив Мурзилки», который состояит из семи книгвошли лучшие произведения, которые печатались в журнале с 1924 по 2014 годы. Но за рамками антологии осталось много других прекрасных материалов. В основном они и вошли в серию книг"Читаем с Мурзилкой" из пяти тоненких книг в мягкой обложке. Каждая книга представляет одного из замечательных художников журнала и произведения, проиллюстрированные им. С книгами серии"Читаем с Мурзилкой" вы вспомните свое золотое детство и подарите его своему ребенку!