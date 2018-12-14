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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.12.2018
              95

              Читаем с Мурзилкой. Дедушка Туман. Художник М. Митурич

              Телефон
              84959656666
              Продавец
              Издательство ТриМаг
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              Описание товара

              Журнал"Мурзилка" был и остается первым шагом к самостоятельному чтению, помогает детям совершить собственные открытия в большом мире литературы и полюбить чтение на всю жизнь. 

              Друзья"Мурзилки" - лучшие писатели и художники своего времени - творили для журнала с большой любовью и ответственностью перед маленькими читателями.



              В антологии «Архив Мурзилки», который состояит из семи книгвошли лучшие произведения, которые печатались в журнале с 1924 по 2014 годы. Но за рамками антологии осталось много других прекрасных материалов. В основном они и вошли в серию книг"Читаем с Мурзилкой" из пяти тоненких книг в мягкой обложке. Каждая книга представляет одного из замечательных художников журнала и произведения, проиллюстрированные им. С книгами серии"Читаем с Мурзилкой" вы вспомните свое золотое детство и подарите его своему ребенку! 

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