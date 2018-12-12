Сплит система Haier HSU 12HNM03 Серия Lightera (БЕЛЫЙ)!!!

Описание товара

Кондиционеры серии Lightera - это лучшие технологии комфортной среды для активного образа жизни, отдыха и досуга. 24 эффективные функции контролируют и активно воздействуют на параметры воздуха. Функция удаленного управления Wi-Fi Smart превращает кондиционер в интерактивное устройство, подключенное к Интернет. Мы можем дистанционно, включать, изменять режим, температуру воздуха в помещении находясь в пути домой или на работе. По возвращении домой воздух будет свежим и прохладным. Важным устройством кондиционеров Lightera является мощная УФ-Лампа. Технология фотохимической обработки активно используется в медицине, биологии, косметологии. УФ-Лампа полностью удаляет бактерии, микробы и другие вредные микроаргонизмы. Функция Oxigent Fresh - полнофункциональная система подачи свежего воздуха в помещение. Блок подачи свежего воздуха установлен на улице. Он осуществляет подачу свежего воздуах в объеме 30м. куб./час. в помещение по специальному воздуховоду, проложенному в стене. Характеристики:ПроизводительностьОхлаждение (Вт):3500Потребляемая мощность (Вт) Макс.:1070EER/COP(Среднее значение):3,27/3,65Класс энергетической эффективности:A/AУровень рабочего тока (А) МАКС.:4.7Электропитание (Ф/В/Гц):1/220/50Обработка воздухаРасход воздуха (м3/ч):600Удаление влаги (л/ч):1.4Диапазон рабочих температурОхлаждение (С°):+18...+43(Внутри) +18…+43(Снаружи)Нагрев (С°):+7...+32(Внутри) -15...+24УстановкаМарка используемого хладагента:R-410aДиаметр жидкостной линии (мм):6,35 (1/4)Диаметр газовой линии (мм):9,52 (3/8)Максимальная длина (м):15Максимальная высота (м):10Вес заправляемого хладагента (г):840Внутренний блокГабаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм):855/204/280Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм):954/279/352Чистый вес (кг):11Вес в упаковке (кг):13Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх):40/38/35/32Наружный блокГабаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм):660/275/540Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм):802/373/595Производитель компрессора:RechiЧистый вес (кг):28Вес в упаковке (кг):31Уровень звуковой мощности [дБ(А)]:53Ультрафиолетовое излучениеМощная УФ-лампа, встроенная во внутренний блок, формирует ультрафиолетовые лучи с длиной волны 254 нм. Функция ультрафиолетовой защиты предпологает эффективное воздействие на микроорганизмы, бактерии, вирусы, находящиеся в помещении. Особенно сильно бактерицидный эффект УФ-излучения проявляется в воздухе, воде и на поверхности материалов.