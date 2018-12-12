Колонный кондиционер KENTATSU KSFU160

Описание товара

Холодопроизводительность — 16,12 кВт, Теплопроизводительность — 16,5 кВт. Рекомендуемая площадь обслуживания 80-134 кв. м.Холодопроизводительность — 16,12 кВт,Теплопроизводительность — 16,5 кВт.Рекомендуемая площадь обслуживания 80-134 кв. м.Тип: полупромышленный кондиционер.Хладагент R410A (озонобезопасный).Шум внутреннего блока от 54 дБ.Габариты внутреннего блока 600х1900х358 ммРабота на охлаждение от +7С до +43СРабота на обогрев от -7С до +24СМаксимальная длина трассы 30 м.Максимальный перепад высот 15 м.Фреоновод: диаметр труб ½ и ¾Фазность: 3 фазный.Полное наименование KENTATSU KSFU160XFANГарантия 3 года