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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.12.2018
              195 000

              Колонный кондиционер KENTATSU KSFU160

              Телефон
              +7(421)2941080
              Продавец
              ТопКлиматДВ
              0
              Описание товара
              Холодопроизводительность — 16,12 кВт, Теплопроизводительность — 16,5 кВт. Рекомендуемая площадь обслуживания 80-134 кв. м.Холодопроизводительность — 16,12 кВт,Теплопроизводительность — 16,5 кВт.Рекомендуемая площадь обслуживания 80-134 кв. м.Тип: полупромышленный кондиционер.Хладагент R410A (озонобезопасный).Шум внутреннего блока от 54 дБ.Габариты внутреннего блока 600х1900х358 ммРабота на охлаждение от +7С до +43СРабота на обогрев от -7С до +24СМаксимальная длина трассы 30 м.Максимальный перепад высот 15 м.Фреоновод: диаметр труб ½ и ¾Фазность: 3 фазный.Полное наименование KENTATSU KSFU160XFANГарантия 3 года
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