Описание товара

Сплит-система Haier AS09NS2HRA /1U09BS3ERA Lightera Inverter Современная сплит-система представляет собой кондиционер бытового назначения, состоящий из внешнего и внутреннего блока, управление которым осуществляется с помощью ДУ. Характерные особенности Haier AS09NS2HRA /1U09BS3ERA• Настенный кондиционер с объемным воздушным потоком 3D-Airflow.• С низким уровнем шума — 22 дБ, что позволяет использовать его в ночное время.• С функцией ионизации , очистки и увлажнения воздуха с помощью генератора Nano Aqua.• С возможностью удаленного управления через интернет по Wi-Fi.• Уровень потребления электроэнергии соответствует классу А++.• Гарантийный срок эксплуатации — 36 мес. Выгоды нашего предложения1. Вариативность — большой ассортимент современных кондиционеров с гарантией от производителя.2. Доступность — приемлемая цена, привлекательные скидки для пенсионеров и участников ВОВ, а также для всех клиентов при повторном обращении.3. Удобство — наличными или по карте, доставка по Хабаровску за счет компании.4. Комплексный подход — установка, настройка и сервисное обслуживание, подготовка проектной документации. Использование сплит-системы Haier AS09NS2HRA /1U09BS3ERA, предлагаемой нашей компанией по доступной цене, позволяет создавать и поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.