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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.12.2018
              39 400

              Сплит система Haier AS09NS2HRA 1U09BS3ERA LIGHTERA Inverter

              Телефон
              +7(421)2941080
              Продавец
              ТопКлиматДВ
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              Описание товара
              Сплит-система Haier AS09NS2HRA /1U09BS3ERA Lightera Inverter Современная сплит-система представляет собой кондиционер бытового назначения, состоящий из внешнего и внутреннего блока, управление которым осуществляется с помощью ДУ.  Характерные особенности Haier AS09NS2HRA /1U09BS3ERA•    Настенный кондиционер с объемным воздушным потоком 3D-Airflow.•    С низким уровнем шума — 22 дБ, что позволяет использовать его в ночное время.•    С функцией ионизации    , очистки и увлажнения воздуха с помощью генератора Nano Aqua.•    С возможностью удаленного управления через интернет по Wi-Fi.•    Уровень потребления электроэнергии соответствует классу А++.•    Гарантийный срок эксплуатации — 36 мес. Выгоды нашего предложения1.    Вариативность — большой ассортимент современных кондиционеров с гарантией от производителя.2.    Доступность — приемлемая цена, привлекательные скидки для пенсионеров и участников ВОВ, а также для всех клиентов при повторном обращении.3.    Удобство — наличными или по карте, доставка по Хабаровску за счет компании.4.    Комплексный подход — установка, настройка и сервисное обслуживание, подготовка проектной документации. Использование сплит-системы Haier AS09NS2HRA /1U09BS3ERA, предлагаемой нашей компанией по доступной цене, позволяет создавать и поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.
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