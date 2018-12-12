Кондиционер Hisense AUC 48HR4SPHA

Описание товара

Описание:● Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией.● Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м● Фильтр в комплекте● Возможность притока свежего воздуха● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)● Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)● Режим Super● Функция I feel● Функция Smart Defrost● Пульт ДУ в комплекте● Таймер на включение и выключение● Режим Sleep● Возможность подключения проводного пульта● Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха● Автоматический перезапуск● Система самодиагностики и защитыТехнические характеристики:Мощность охлаждения Вт14000Мощность обогрева Вт14800Потребляемая мощность Вт (охл)4650Потребляемая мощность Вт (нагрев)4853Расход воздуха м3/ч2000Коэффициент EER (охл)3,01Класс Энергоэффективности (охл)BКоэффициент COP (нагрев)3,05Класс Энергоэффективности (нагрев) COPDЭлектропитание внутренний блок220-240V~/1PЭлектропитание внешний блок220-240V~/1PНоминальный ток А (охл)8,8Номинальный ток А (нагрев)9,3Уровень шума внутренний блок dB46Диаметр труб жидкость (дюйм)3/8Диаметр труб газ (дюйм)3/4Размер лицевой панели (мм)950x37x950Размер внутреннего блока (мм)840x298x840Размер внешнего блока (мм)950x1386x340Вес нетто (кг) лицевой панели6Вес нетто (кг) внутренний блок33Вес нетто (кг) внешний блок114