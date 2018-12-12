Напольно потолочный кондиционер KENTATSU KSHV70

Описание товара

Внутренний универсальный блок может быть установлен на потолке или на стене рядом с полом. Эффективное воздухораспределение гарантируется при обоих вариантах установки.Информационный дисплей внутреннего блока отображает основные активизированные режимы, заданную температуру и значение времени по таймеру.Возможность автоматического качания заслонок и по вертикали, и по горизонтали, исключение застойных воздушных зон.Протяженность воздушного потока за счет эффекта Коанда – блоки подойдут для удлиненных помещений, могут устанавливаться в углы.Управление скоростью вентилятора позволяет менять кратность рециркуляции воздуха в помещении в широком диапазоне.Наружный универсальный блок может использоваться с внутренними блоками различных типов.Общие характеристикиТипкассетная сплит-системаМаксимальная длина коммуникаций25 мОсновные режимыохлаждение / обогревМаксимальный воздушный поток20.33 куб. м/минМощность в режиме охлаждения7030 ВтМощность в режиме обогрева7620 ВтПотребляемая мощность при обогреве2500 ВтПотребляемая мощность при охлаждении2450 ВтДополнительные режимыавтоматический режим, самодиагностика неисправностейРежим осушенияесть, до 5.6 л/чУправлениеПульт дистанционного управленияестьТаймер включения/выключенияестьГабаритыВнутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ)84x84x23 смНаружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ)84.2x69.5x32.4 смОбщееУровень шума (мин/макс)39 дБ / 42 дБТип хладагентаR 410AФазаоднофазныйФильтры тонкой очистки воздуханетРегулировка скорости вращения вентилятораесть, количество скоростей - 3Другие функции и особенностидезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск