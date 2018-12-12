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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.12.2018
              138 000

              Кондиционер напольно потолочный Midea MUBI 60HRDN1 Q

              Телефон
              +7(421)2941080
              Продавец
              ТопКлиматДВ
              0
              Описание товара
              Особенности и преимущества напольно-потолочных кондиционеров MideaУдобство монтажаБлок напольно-потолочного типа допускает установку в углу помещения, даже если пространство над подвесным потолком очень узкое.  Очень удобен в тех случаях, когда из-за конструктивных особенностей (например, единственного источника освещения) установка кондиционера в центре потолка невозможна.Автоматическая работа воздушных заслонокБлок оснащен функцией автоматического качания горизонтальных и вертикальных воздушных заслонок, что обеспечивает более равномерный и комфортный воздушный поток.Функции, которыми обладает кондиционер:-Автоматическая оттайка инеяЗащищает теплообменник наружнего блока от обрастанияинеем, исключая тем самым потери производительностикондиционера и экономя электроэнергию.-Автоматический перезапускВ случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбояпитания после возобновления подачи электроэнергии онавтоматически возвращается к предыдущим настройкам.-Теплый пускПри включении режима нагрева скорость вращения вентилятораавтоматически возрастает от наименьшей до установленнойпользователем в соответствии с ростом температуры испарителя.Эта функция позволяет предотвратить поступление холодноговоздуха в начале работы и избежать некомфортных ощущений.-Режим комфортного снаПри включенном режиме комфортного сна кондиционер автоматическиувеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает (в режиме обогрева)температуру на 1°C в течение первых двух часов, после чего выключается.Эта функция обеспечивает энергосбережение и поддерживает комфортныеусловия ночью.-Независимое осушениеРежим независимого осушения эффективно уменьшает влажностьв помещении, и при этом не так заметно снижает температурув комнате, как режим охлаждения.-Функция самодиагностикиМикропроцессор кондиционера, отслеживающий нештатныйрежим работы или неисправность узлов, автоматически выключити защитит систему. В это время на дисплее внутреннего блокаотобразится код ошибки или аварии.-Охлаждение при низкой температуреКондиционер со специальным комплектом для охлажденияпри низкой температуре наружного воздуха может использоватьсяв режиме охлаждения при температуре -15°C.-ТаймерПри помощи таймера время включения и выключения можетбыть установлено в 24-часовом интервале.-Автоматическая работа воздушных заслонокБлок оснащен функцией автоматического качания горизонтальныхи вертикальных воздушных заслонок, что обеспечивает болееравномерный и комфортный воздушный поток.ХарактеристикиОсновныеПроизводитель  MideaСтрана производительКитайХолодопроизводительность16.0 (кВт)Теплопроизводительность19.0 (кВт)Максимальная температура окружающей среды50.0 (град.)Расход воздуха2000.0 (куб. м/час)Минимальная температура окружающей среды-15.0 (град.)Потребляемая мощность6.0 (кВт)Напряжение питания380 VЧастота тока  50 (Гц)Уровень шума47.0 (дБ)Вес46.0 (кг)Гарантийный срок  36 (мес)
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