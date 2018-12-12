Кондиционер кассетный Midea MCA2 12HRN1 Q

Описание товара

Особенности кассетного кондиционера Midea MCA2-12HRN1-Q/MOU-12HN1-Q:Приток свежего воздуха. Подача в помещение свежего воздуха нормализует концентрацию кислорода и повышает уровень комфорта.Режим комфортного сна. При включенном режиме комфортного сна кондиционер автоматически увеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает (в ре жиме обогрева) температуру на 1 °С в течение первых двух часов, затем поддерживает ее стабильной в течение следующих 5 часов, после чего выключается. Эта функция обеспечивает энергосбережение и поддерживает комфортные условия ночью.Независимое осушение. Режим независимого осушения эффективно уменьшает влажность в помещении, и при этом не так заметно снижает температуру в комнате, как режим охлаждения.Теплый пуск. При включении режима нагрева скорость вращения вентилятора автоматически возрастает от наименьшей до установленной пользователем в соответствии с ростом температуры испарителя. Эта функция позволяет предотвратить поступление холодного воздуха в начале работы и избежать некомфортных ощущений.Таймер. При помощи таймера время включения и выключения может быть установлено в 24-часовом интервале.Функция самодиагностики. Микропроцессор кондиционера, отслеживающий нештатный режим работы или неисправность узлов, автоматически выключит и защитит систему. В это время на дисплее внутренне го блока отобразится код ошибки или аварии.Автоматический перезапуск. В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания после возобновления подачи электроэнергии он автоматически возвращается к предыдущим настройкам.Автоматическая оттайка инея. Защищает теплообменник наружного блока от обрастания инеем, исключая тем самым потери производительности кондиционера и экономя электроэнергию.Компактный дизайн. Сокращение до минимума габаритов изделия улучшает внешний вид и расширяет возможности установки.Встроенный дренажный насос. Дренажный насос способен поднять конденсат на высоту до 750 мм (в зависимости от модели).Охлаждение при низкой температуре наружно го воздуха. Кондиционер со специальным комплектом для охлаждения при низкой температуре наружного воздуха может использоваться в режиме охлаждения при температуре 15 °С.Встроенный блок управления. Блок управления встроен в корпус внутреннего блока. Такая конструкция упрощает монтаж и обслуживание. Доступ к блоку управления возможен через воздухозаборную решетку.3D-вентилятор. Современная конструкция спирального 3D-вентилятора уменьшает сопротивление воздуха и уровень шума.