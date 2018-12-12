Кассетный кондиционер KENTATSU KSVP140 KSUN140HFAN1

Описание товара

Непрерывное качание заслонок – создает оптимальное направление воздушного потока, перемешивая его с воздухом помещения без резкого изменения температуры.Сдвоенный фильтр – с витамином С и с противоплесневой обработкой. Очистит воздух от крупных частиц загрязнений и бытовых запахов, сохраняя свое бактерицидные свойства не менее 2 лет. Работа по таймеру – суточный таймер, при котором работа кондиционера может быть однажды запрограммирована и затем легко повторена каждый следующий день. Чаще всего по таймеру устанавливают время включения или выключения кондиционера. Время выключения или включения таймера заносится в память кондиционера и сохраняется там, поэтому при нажатии клавиши режима в любой следующий день высветится именно это время. Но замена батареек на пульте управления приведет к необходимости набрать его вновь. Управление скоростью вентилятора – позволяет поддерживать набранную на пульте температуру воздуха в помещении с погрешностью ±5?С. Согласно этому режиму скорость вращения вентилятора изменяется в соответствии с разностью фактической температуры воздуха в помещении и набранной на пульте, а также с учетом режима работы кондиционера. Автоматическое управление скоростью вентилятора прежде всего снижает уровень шума работающего внутреннего блока, исключая при этом сквозняки. Но как показала практика, дополнительное преимущество заключается еще и в сокращении на 5% расхода электроэнергии за счет уменьшения количества пусков вентилятора. Функция самодиагностики – обеспечивает быстроту нахождения неисправностей, своевременность регламентных и ремонтных работ. Согласно этой функции, периодически в автоматическом цикле проверяются отклонения основных параметров от их допустимых значений. Результаты отображаются двумя способами: в виде комбинации горящих светодиодов или высвечивающихся на жидкокристаллическом дисплее цифровых кодов неисправностей. Непрерывное качание заслонок – создает оптимальное направление воздушного потока, перемешивая его с воздухом помещения без резкого изменения температуры. Автоматический перезапуск - после устранения перебоев с электропитанием восстановит параметры последнего режима, обеспечивая надежность и безопасность кондиционера. Защита от коррозии наружного блока - блок покрыт специальным покрытием, которое исключит появление ржавчины даже в атмосфере влажного климата. Холодопроизводительность — 14,07 кВт,Теплопроизводительность — 15,24 кВт.Рекомендуемая площадь обслуживания 80-140 кв. м.Тип: полупромышленный кондиционер.Хладагент R410A (озонобезопасный).Шум внутреннего блока от 41 дБ.Габариты внутреннего блока 840х230х840 ммДекоративная панель 950х55х950Работа на охлаждение от +7С до +43СРабота на обогрев от -7С до +24СМаксимальная длина трассы 50 м.Максимальный перепад высот 25 м.Фреоновод: диаметр труб ½ и ¾Фазность: 3 фазный