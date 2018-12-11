Алмазный диск д230 по бетону

Описание товара

Алмазные отрезные сегментные круги по бетону производства АО"Терекалмаз"ООО"Алмаз-ТМ" официальный представитель АО"Терекалмаз" в Москве. Круги изготавливаются методом лазерной сварки на оборудовании компании Dr. Fritsch.