Сплит системы кассетного типа Oasis PK 18M

Описание товара

Кондиционер предназначен для коммерческих целей. Имея размеры 600х600 превосходно подходит для монтажа в потолке типа"армстронг". Направление потока воздуха в 4 стороны. Отлично подходит для магазинов, кафе, офисов и т.д.