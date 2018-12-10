Инфракрасный обогреватель Almac ИК 5

Описание товара

Инфракрасный обогреватель Almac (Алмак) подходит для отопления небольших помещений в доме, офисе, производстве, квартире (прихожая, ванная комната, санузел, балкон и т.д.)Несравненным преимуществом в пользу ИК нагревателей является ряд факторов:- низкое энергопотребление 1/4 от мощности нагревателя. (если 500 Вт, то потребление 125 Вт/ч). Что является экономически выгодным по сравнению с масляными радиаторами.- Не пересушивает и не сжигает воздух. Не создает сквозняков, так как инфракрасный обогреватель нагревает предметы, а уже потом от предметов нагревается воздух. При использовании конвектора полы остаются холодными, а теплый воздух сосредотачивается пол потолком. - Не занимает место на полу, в отличии от масляного радиатора или тепловентилятора. Крепиться под потолком. Прост в монтаже, справиться даже не очень опытный мастер (очень важно для загородных домов и построек находящихся на удалении от города, где вызов монтажника обойдется накладно). Инфракрасные обогреватели Алмак выпускаются нескольких цветов стандартный белый (подходящий под большинство потолков), темно коричневый, молочно-желтого (подходящий под цвет вагонки), золотого и серебряного цвета. - Рекомендовано для детских садов, школ, а также лечебно-оздоровительных учреждений. Абсолютно безопасен, что подтверждено сертификатом соответствия и санитарно-эпидемиологическим заключением. - Обогреватели Almak отлично подойдут для теплиц. Все что необходимо для роста растений это вода, свет и тепло! Алмак работает в том же спектре инфракрасных лучей что и наше солнце. Невидимые нашему глазу лучи нагревают почву, что способствует росту растений, растения растут куда быстрее, а урожай собирается в полном объеме. Для удобства работы нагревателя необходимо приобрести терморегулятор из приведенных ниже моделей: Cewal RQ-10 и Cewal RQ-30 подробнее Вы можете узнать перейдя по ссылке (или кликнув на картинку).