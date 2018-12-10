Кондиционер Mitsubishi Heavy SRKSRC 20ZSPR S inverter

Описание товара

Данная модель набрала популярность на Российском рынке благодаря качеству Таиландской сборки и приемлемо низкой цене. Серия ZSPR-S получила литой корпус без открывающейся передней панели как это было ранее. Фильтр теперь располагается сверху, что дает потребителю еще быстрый доступ к нему. Данная модель кондиционера Mitsubishi не имеет объемного распределения воздуха с пульта (вертикальное распределение воздуха выставляется в ручную). Также серия не получила дисплей, только индикатор работы, но это скорее всего особенности всего модельного ряда Mitsubishi Heavy. Неоспоримо высокий уровень качества сборки и работы Mitsubishi подкрепляется 5 летней гарантией на кондиционер.