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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.12.2018
              35 100

              Кондиционер Mitsubishi Heavy SRKSRC 20ZSPR S inverter

              Телефон
              +78469723745
              Продавец
              АЭРОВЕНТ
              0
              Описание товара
              Данная модель набрала популярность на Российском рынке благодаря качеству Таиландской сборки и приемлемо низкой цене. Серия ZSPR-S получила литой корпус без открывающейся передней панели как это было ранее. Фильтр теперь располагается сверху, что дает потребителю еще быстрый доступ к нему. Данная модель кондиционера Mitsubishi не имеет объемного распределения воздуха с пульта (вертикальное распределение воздуха выставляется в ручную). Также серия не получила дисплей, только индикатор работы, но это скорее всего особенности всего модельного ряда Mitsubishi Heavy. Неоспоримо высокий уровень качества сборки и работы Mitsubishi подкрепляется 5 летней гарантией на кондиционер.
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