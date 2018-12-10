Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ DM25VAMUZ DM25VA

Описание товара

Традиционное безупречное качество Mitsubishi Electric, 100% контроль качества, обеспечивающий уверенность в надежности этого оборудования. Инверторные привода всех узлов дают: отсутствие пусковых токов, как следствие низкое энергопотребление, быстрый выход на режим и комфортный уровень шума. — все это укладывается в привлекательную цену, в сравнении с другими Японскими марками климатической техники. Там, где нет необходимости в специальных функциях, а также расширенных требований к дизайну внутреннего блока, серия Classic Inverter DM станет лучшим выбором на долгое время.РЕЖИМ ECONO COOL Известно, что повышение целевой температуры всего на 2⁰C в режиме охлаждения позволяет снизить потребление электроэнергии на 20%. Для того чтобы человек не заметил повышение температуры и продолжал чувствовать себя комфортно, предусмотрен особый алгоритм работы жалюзи. Воздух подается поочередно то горизонтально, то вертикально вниз. Интервалы между циклами и длительность циклов вычисляются микропроцессором, исходя из температуры испарителя и текущей температуры в помещении. - Энергоэффективность класс A+- Уровень шума 22 dBa- Возможность установки на фреонопроводы с R22 для серии MSZ DM-VA- 5 лет гарантии- Расширенный диапазон рабочих температур -15 -10 +46- Комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра, сменный элемент MAC-2370FT-E - Авторестарт