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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.12.2018
              43 990

              Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ DM25VAMUZ DM25VA

              Телефон
              +78469723745
              Продавец
              АЭРОВЕНТ
              0
              Описание товара
              Традиционное безупречное качество Mitsubishi Electric, 100% контроль качества, обеспечивающий уверенность в надежности этого оборудования. Инверторные привода всех узлов дают: отсутствие пусковых токов, как следствие низкое энергопотребление, быстрый выход на режим и комфортный уровень шума. — все это укладывается в привлекательную цену, в сравнении с другими Японскими марками климатической техники. Там, где нет необходимости в специальных функциях, а также расширенных  требований к дизайну внутреннего блока, серия Classic Inverter DM станет лучшим выбором на долгое время.РЕЖИМ ECONO COOL Известно, что повышение целевой температуры всего на 2⁰C в режиме охлаждения позволяет снизить потребление электроэнергии на 20%. Для того чтобы человек не заметил повышение температуры и продолжал чувствовать себя комфортно, предусмотрен особый алгоритм работы жалюзи. Воздух подается поочередно то горизонтально, то вертикально вниз. Интервалы между циклами и длительность циклов вычисляются микропроцессором, исходя из температуры испарителя и текущей температуры в помещении. - Энергоэффективность  класс A+- Уровень шума 22 dBa- Возможность установки на фреонопроводы с R22 для серии MSZ DM-VA- 5 лет гарантии- Расширенный диапазон рабочих температур -15 -10 +46- Комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра, сменный элемент MAC-2370FT-E - Авторестарт
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