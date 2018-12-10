Кондиционер CARRIER 42QHA007N38QHA007N (onoff)

Описание товара

Компания Carrie более 100 лет на рынке кондиционирования представила серию кондиционеров постоянной производительности 42QHA. Помимо необходимых функций тепло/холод/осушение/вентиляция, кондиционера есть ночной режим, турбо режим и экономичны режим.