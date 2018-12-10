БРИЗЕР ТИОН 3S

Описание товара

Зачем нужен Тион 3S Standart Тион 3S Sandart облегчает Вашу жизнь, заменяя душный, болезненный воздух в квартире на свежий с улицы, предварительно очистив его от пыли, аллергенов, вирусов, бактерий, спор плесени, а также вредных автомобильных и промышленных газов. Прибор улучшает микроклимат внутри помещения, наполняя его чистым воздухом при надежно закрытых окнах. Тион 3S Sandart избавляет Вас от проблем проветривания, исключая необходимость открывания окон. Вы надежно защищены: от загрязнений, поступающих вместе с уличным воздухом