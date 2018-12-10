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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.12.2018
              35 900

              БРИЗЕР ТИОН 3S

              Телефон
              +78469723745
              Продавец
              АЭРОВЕНТ
              0
              Описание товара
              Зачем нужен  Тион 3S Standart  Тион 3S Sandart облегчает Вашу жизнь, заменяя душный, болезненный воздух в квартире на свежий с улицы, предварительно очистив его от пыли, аллергенов, вирусов, бактерий, спор плесени, а также вредных автомобильных и промышленных газов. Прибор улучшает микроклимат внутри помещения, наполняя его чистым воздухом при надежно закрытых окнах.  Тион 3S Sandart избавляет Вас от проблем проветривания, исключая необходимость открывания окон. Вы надежно защищены: от загрязнений, поступающих вместе с уличным воздухом
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