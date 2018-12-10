Кондиционер Daikin FTXB20CRXB20C inverter (ЧЕХИЯ)

Описание товара

Кондиционер собранный на Европейском заводе Дайкин в Чехии.Лидер продаж 2016 года в Самаре среди инверторных Японских моделейУсовершенствованный кондиционер Daikin FTXB-C — это ультра тихая инверторная модель, сборка которой налажена в Европе. Данная модель обеспечивает рекордно низкий уровень шума — всего 21 Дб! Кондиционер произведен в Чехии, что гарантирует самое высокое качество сборки и комплектующих.Данный кондиционер имеет ряд преимуществ в сравнении с аналогичными моделями:Конкурентная цена, Daikin FTXB-C дешевле аналогичной чешской модели Daikin FTXS-K на почти на 40 процентовПо качеству Daikin FTXB-C не уступает модели Daikin FTXS-KDaikin FTXB-C имеет рекордно низкий уровень шума 21 ДбDaikin FTXB-C избавился от некоторых функций, за счет которых удалось снизить цену — в кондиционере нет датчика «Умный глаз», а также фотокаталитического фильтра, который чистил воздух от бактерий, вирусов и неприятных запахов. Инженеры Daikin добавили в конструкцию внутреннего блока фильтр против пыли, шерсти домашних животных, пылевых клещей и многих других загрязнений.Инвертор кондиционера Daikin FTXB-C позволяет быстро достигать необходимых температурных значений. Кроме того, инвертор стабильно поддерживает комфортную температуру и низкий уровень шума. Благодаря инвертору функциональные части кондиционера подвержены меньшему износу, поэтому кондиционер прослужит долгое время. Новое поколение настенных кондиционеров не допускает образование сквозняков и переохлаждения, воздух в помещении распределяется равномерно по всей площади.Очистка воздуха от всех загрязненийКондиционер чистит воздух в помещении за счет очень эффективного фильтра — предварительного пылевого фильтра. Пылевой фильтр с высокой эффективностью задерживает все загрязняющие частицы размером до 0,3 микрон — это пыль, шерсть домашних животных, пылевые клещи-сапрофиты и многие другие загрязнения. Фильтр легко чистится и прослужит долгое время.Удобное управление и легкая эксплуатацияКондиционер удобен в управлении — эргономичный пульт позволяет выбрать необходимый режим работы, установить таймер, мощность охлаждения или нагрева. Кондиционер оборудован всеми современными функциями и возможностями — автоматический рестарт, режим самодиагностики, ночная экономия и многие другие функции. Кондиционер очень надежный и прослужит Вам долгое время. Все детали имеют надежную защиту от коррозии, а новое золотое напыление теплообменника повысило сопротивляемся окислительным процессам в несколько раз.