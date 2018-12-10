Кондиционер Energolux Zurich SAS07Z1 AISAU07Z1 A

Описание товара

Причина уценки: Витринный образец Внутренние блоки серии Zurich имеют классический европейский дизайн и матовую поверхностьлицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температураи режим работы кондиционера. В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованныеевропейскими потребителями: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором,объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха и встроенныйионизатор. Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, вданной серии сохраняется высокая эффективность работы во всех режимах работы даже приуличной температуре -15 °С.В комплекте поставляется обеззараживающий и комбинированный фильтры. Комбинированныйфильтр состоит из активного угольного фильтра, антибактериального и фильтра с витамином С.Совместная работа фильтров обеспечивает тонкую очистку воздуха. При работе кондиционера всверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ(А).