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              BEGETON | ART
              Добавлено 10.12.2018
              22 900

              Кондиционер Energolux Zurich SAS07Z1 AISAU07Z1 A

              Телефон
              +78469723745
              Продавец
              АЭРОВЕНТ
              0
              Описание товара
              Причина уценки: Витринный образец Внутренние блоки серии Zurich имеют классический европейский дизайн и матовую поверхностьлицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температураи режим работы кондиционера. В этой серии сочетаются функции, наиболее востребованныеевропейскими потребителями: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором,объемное воздухораспределение, многоступенчатая фильтрация воздуха и встроенныйионизатор. Благодаря сочетанию передовых разработок и качественной элементной базы, вданной серии сохраняется высокая эффективность работы во всех режимах работы даже приуличной температуре -15 °С.В комплекте поставляется обеззараживающий и комбинированный фильтры. Комбинированныйфильтр состоит из активного угольного фильтра, антибактериального и фильтра с витамином С.Совместная работа фильтров обеспечивает тонкую очистку воздуха. При работе кондиционера всверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ(А).
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