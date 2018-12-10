Кондиционер ROYAL CLIMA RC P25HN (TRIUMPH)

Описание товара

Серия TRIUMPH представлена пятью моделями от 08 до 26 kBTU. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 25 дБ(А). Конструкция внутреннего блока с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой обеспечивает максимальное удобство монтажа. Управляются кондиционеры с помощью уникального эргономичного пульта, при разработке которого была использована абсолютно новая концепция размещения управляющих кнопок, они расположены не только на лицевой, но и на боковой поверхности.Во кондиционерах серии TRIUMPH реализована функция 3D AUTO AIR — возможность устанавливать максимально комфортное направление потока воздуха, управляя положением горизонтальных и вертикальных жалюзи.Многоступенчатая система воздухоочистки включает пылеулавливающий фильтр последнего поколения, дополнительные фильтры Active Carbone и Silver Ion.● Энергоэффективность класса А● Японские технологии● Скрытый дисплей● Увеличенная мощность● Низкий уровень шума● Функция 3D AUTO AIR● Фильтр Active Carbone● Фильтр Silver Ion● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin● Индикация утечки хладагента● Защитная накладка на вентили● Новая концепция пульта управления