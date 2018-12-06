ГИДРОНАСОС KAWASAKI K5V200DPH (31NB 10010) ВОССТАНОВЛЕННЫЙ

Описание товара

ГИДРОНАСОС KAWASAKI K5V200DPH1CAR-9S24 (31NB-10010) ВОССТАНОВЛЕНЫЙСможем настроить под Вашу технику и доп. оборудование (ножницы, гидромолот и т.д.)Подходит на техникуHitachi ZX450–3, ZX470–3, ZX520–3HYUNDAI R450LC-7, R4500LC-7JCB JS-220, JS-330, JS-360, JS-460