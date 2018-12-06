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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.12.2018
              420 000

              ГИДРОНАСОС KAWASAKI K5V200DPH (31NB 10010) ВОССТАНОВЛЕННЫЙ

              Телефон
              +74996382945
              Продавец
              МАСТЕР Механика
              0
              Описание товара
              ГИДРОНАСОС KAWASAKI K5V200DPH1CAR-9S24 (31NB-10010) ВОССТАНОВЛЕНЫЙСможем настроить под Вашу технику и доп. оборудование (ножницы, гидромолот и т.д.)Подходит на техникуHitachi ZX450–3, ZX470–3, ZX520–3HYUNDAI R450LC-7, R4500LC-7JCB JS-220, JS-330, JS-360, JS-460
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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