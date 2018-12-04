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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.12.2018
              15 000

              Запасные части для гидронасосов, гидромоторов

              Телефон
              +79158477010
              Продавец
              ЭКСКАПАРТС
              0
              Описание товара
              Запчасти для гидронасосов, гидромоторовЗапасные части для ремонта гидронасосов Kawasaki, Bosch Rexroth, Hyundai, Doosan, Komatsu, Caterpillar.Предоставляем схемы гидронасосов по каталожному номеру.Осуществляем дефектовку и ремонт гидравлических узлов- насосов и моторов. Запчасти для ремонта в наличии.Гарантия на выполняемые работы 12 месяцевПрямой поставщик запчастей из Ю.КореиПринимаем насосы с разных регионов России: Нижегородская область, Владимирская область, Ярославская, Костромская, Ивановская, Липецкая, Ростовская, Курская, Брянская, Белгородская, Рязанская и других областейKomatsuPC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650
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