Запасные части для гидронасосов, гидромоторов

Описание товара

Запчасти для гидронасосов, гидромоторовЗапасные части для ремонта гидронасосов Kawasaki, Bosch Rexroth, Hyundai, Doosan, Komatsu, Caterpillar.Предоставляем схемы гидронасосов по каталожному номеру.Осуществляем дефектовку и ремонт гидравлических узлов- насосов и моторов. Запчасти для ремонта в наличии.Гарантия на выполняемые работы 12 месяцевПрямой поставщик запчастей из Ю.КореиПринимаем насосы с разных регионов России: Нижегородская область, Владимирская область, Ярославская, Костромская, Ивановская, Липецкая, Ростовская, Курская, Брянская, Белгородская, Рязанская и других областейKomatsuPC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650