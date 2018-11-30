Катушка Daiwa Exceler LT (5000D C)

Описание товара

​Бюджетная по цене катушка, которая может соответствовать производительности многих более дорогих моделей. Корпус Carbon Light Material был разработан с концепцией LT легкий, но прочный. Материал катушки из инновационного углепластика легкий, но в то же время очень прочный, благодаря чему катушка хорошо служит в течение длительного времени. Цельная точеная алюминиевая ручка по особому ввинчивается в вал главной передачи с любой из сторон, подобная конструкция защищает то неприятных люфтов. Конструкции Air Rotor и Air Bail уменьшают вес, но эффективно распределяют нагрузку на всю катушку. Шпуля облегченная типа ABS Spool (Advanced Ballistic System)​. В катушке установлено 5 шарикоподшипников и 1 роликовый подшипник для максимальной производительности.