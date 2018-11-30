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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.11.2018
              33 350

              Катушка Shimano Twin Power SW A (TP5000SWA)

              Телефон
              +79650273930
              Продавец
              Quickfish
              0
              Описание товара
              SW - технология, эксклюзивная для серии Stella, теперь доступна в серии катушек Twin Power. Версии TP5000SW-A, TR8000SW-A и TP8000SW-A PG, так же как и TP10000SW-A представляют собой надежные, мощные катушки, которые удовлетворят требования рыболовов - любителей морской рыбалки. Эксперты спиннингисты, ловящие в пресной воде, тоже останутся довольны высоким качеством. Катушки изобилуют такими передовыми качествами, как шпули AR-C, цельнометаллические дужки лесоукладывателя системы SR и водостойкие Rigid Support Drag, передаточное отношение на выбор: от 5,661 на моделях 8000 и быстрое - 6,2:1 на моделях 5000. Комплектуются мощными подшипниками 10хS - ARB.
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