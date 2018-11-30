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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.11.2018
              8 575

              Катушка Daiwa Exceler HA (2506HA)

              Телефон
              +79650273930
              Продавец
              Quickfish
              0
              Описание товара
              Серия безынерционных катушек Exceler НA от японской компании Daiwa включает в себя четыре модели, весом от 235 гр до 379 гр, с передаточным числом 5.6:1-6.0:1. Чтобы добиться свободного вращения, в катушке установлены 4 шарикоподшипника. Корпус HardBodyz отличается высокой прочностью при небольшом весе. Технология Digigear, с помощью которой созданы шестерни механизма, обеспечивает максимальную износостойкость и производительность. Алюминиевая шпуля ABS с геометрией обратного конуса не даст образовываться"бороде", а ролик лесоукладывателя Twist Buster поможет избежать перекручивания лески. Благодаря им укладка шнура на шпулю происходит наиболее равномерно, без образования так называемых"петель". Наличие полого ротора Air Rotor позволило снизить общий вес катушки, так как он существенно легче по сравнению с другими аналогичными. В тоже время этот ротор способен выдержать значительные нагрузки, которые возникают при вываживании крупной рыбы, и уменьшает вибрацию во время работы. Передний фрикцион обеспечивает равномерное стравливание лески при вываживании, предотвращая обрыв снасти. В нижней части, позади ротора катушки расположен флажок, после переключения которого, можно вращать ручку в обоих направлениях. Сама ручка складная и ее можно быстро переставить"под правую руку". В комплект входят: инструкции по эксплуатации катушки и ее обслуживанию (в том числе и на русском языке), взрыв-схема (на коробке), дополнительные шайбы и запасная шпуля, которая пригодится для намотки плетенки другого диаметра или монолески.
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