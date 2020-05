Описание товара

Клей для обуви молекулярный Forte Plus Клей обувной молекулярный Forte Plus — моментально схватывающийся, прозрачный и бесцветный клей для быстрого склеивания поверхностей из кожи, резины, пластика, тканей, дерева, металла и других материалов. Клей обувной молекулярный Forte Plus не затвердевает и обладает высокой эластичностью. Тара — пластиковый флакон массой 20 грамм. ...