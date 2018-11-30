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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.11.2018
              1 600

              Оконный блок ОС 09-09 (1 створка)

              Телефон
              +79031276064
              Продавец
              Эндис
              0
              Описание товара

              Деревянные оконные блоки под двойное остекление, с фурнитурой и штапиком

                Деревянный оконный блок ОС 09-09 спаренный, т.е. конструкция оконного блока с навеской наружной створки на внутреннюю, а внутренней на коробку изделия. Наружная и внутренняя створки дополнительно скреплены посредством винтов.

               Размер изделия, (мм): 860*870, Толщина коробки, (мм): 900

               Конструкция оконного блока предусматривает остекление створок листовым стеклом толщиной 4 мм. Для установки стекол рекомендуется применять водостойкий силиконовый герметик.


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