Описание товара

Деревянные оконные блоки под двойное остекление, с фурнитурой и штапиком





Деревянный оконный блок ОС 06-09 спаренный, т.е. конструкция оконного блока с навеской наружной створки на внутреннюю, а внутренней на коробку изделия. Наружная и внутренняя створки дополнительно скреплены посредством винтов.





Размер изделия, (мм): 560*870, Толщина коробки, (мм): 900





Конструкция оконного блока предусматривает остекление створок листовым стеклом толщиной 4 мм. Для установки стекол рекомендуется применять водостойкий силиконовый герметик.



