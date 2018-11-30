Описание товара

Деревянные оконные блоки под двойное остекление, с фурнитурой и штапиком

Деревянный оконный блок ОС 04-06 спаренный, т.е. конструкция оконного блока с навеской наружной створки на внутреннюю, а внутренней на коробку изделия. Наружная и внутренняя створки дополнительно скреплены посредством винтов.

Размер изделия, (мм): 400*570, Толщина коробки, (мм): 900

Конструкция оконного блока предусматривает остекление створок листовым стеклом толщиной 4 мм. Для установки стекол рекомендуется применять водостойкий силиконовый герметик.



