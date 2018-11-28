Описание товара

АэроБайк VictoryFit VF-AirBike GT. Нагрузка обеспечивается за счет воздушного сопротивления. Предусмотрена регулировка сидения, как по высоте, так и в горизонтальной плоскости, под любой рост пользователя. На мониторе отображается информация о затраченных калориях, пройденной дистанции, времени, скорости. Занимающийся может использовать только силу ног, вращая педали или силу рук. Для более интенсивной кардио-тренировки можно совмещать движения рук и ног. Педали вращаются и в обратном направлении, для того, чтобы задействовать различные группы мышц.Уровень использования ПрофессиональныйРазмер в рабочем состоянии (ДxШxВ) 128x28x90 смВес без упаковки 50 кгМаксимальный вес пользователя 150 кгСтрана производства КитайГарантия 12 мес.