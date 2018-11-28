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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.11.2018
              58 000

              АэроБайк VictoryFit VF AirBike GT

              Телефон
              +7(800)3338002
              Продавец
              Дом Спорта
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              Описание товара
              АэроБайк VictoryFit VF-AirBike GT. Нагрузка обеспечивается за счет воздушного сопротивления. Предусмотрена регулировка сидения, как по высоте, так и в горизонтальной плоскости, под любой рост пользователя. На мониторе отображается информация о затраченных калориях, пройденной дистанции, времени, скорости. Занимающийся может использовать только силу ног, вращая педали или силу рук. Для более интенсивной кардио-тренировки можно совмещать движения рук и ног. Педали вращаются и в обратном направлении, для того, чтобы задействовать различные группы мышц.Уровень использования ПрофессиональныйРазмер в рабочем состоянии (ДxШxВ) 128x28x90 смВес без упаковки 50 кгМаксимальный вес пользователя 150 кгСтрана производства КитайГарантия 12 мес.
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