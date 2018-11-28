Портативная инфаракрасная сауна Titan Deutschland GmbH TW PS04

Описание товара

При использовании портативной сауны с инфракрасным излучением, улучшается циркуляция крови и ускоряется процесс метаболизма. Ускоряется заживление вывихов и растяжений. Помогает болящим и повреждённым мускулам восстановиться быстрее.Портативная инфракрасная сауна или баня-сумкаПереносная баня – это реальность.Представим себе, что у нас есть домашняя сауна, а мы решили съездить погостить к друзьям. Придется нам отказаться на время от банных процедур – а что делать, социум вокруг нас требует жертв. Вот если бы сауну можно было взять с собой?.. Как нетрудно догадаться, речь пойдет о переносных компактных саунах. Данная компактная сауна представляет собой переносное устройство для парения, рассчитанное на одного человека. Причем, «переносная», в самом буквальном понимании этого слова. При желании компактная сауна превращается в сумку, которую можно транспортировать куда угодно, пользуясь «своими двоими», да и в машине такая портативная баня много места не займет. Переносная сауна оборудована нитевидными инфракрасными нагревателями, вмонтированными в стенки бани. Эти ИК излучатели обдают тело парящегося длинными инфракрасными волнами, равномерно прогревая каждую частичку тела. Особенностью портативной инфракрасной сауны является очень быстрый разогрев последней. То есть, если в обычной бане нужно ждать, пока парилка разогреется, то переносная портативная сауна готова уже через пять минут.Еще одно отличие компактной бани в том, что она потребляет исключительно мало электроэнергии. Мощность нагревательных элементов в ней составляет около 600Ват. Соответственно, при использовании бани затраты на энергию минимальны: потребление в час составит 600Ватт, а процедура парения обычно составляет не более 15-ти минут. Причем, необходимо отметить, что портативная сауна, прежде всего, создана для оздоровления человека, она стимулирует кровообращение, ускоряет заживление спортивных травм, позитивно влияет на сон, позволяет расслабится, получить заряд бодрости. Также переносная ИК баня позволяет организму очиститься, способствует похудению. Кстати, о похудении!Портативная баня и похудениеПри использовании портативной сауны с инфракрасным излучением, улучшается циркуляция крови и ускоряется процесс метаболизма. 15 минут, проведённых в сауне, соответствуют 30-и минутной пробежке quot