Батут с внутренней сеткой и лестницей Evo Jump Internal 6ft + нижняя сеть, морская волна

Описание товара

Батут представляет собой не только отличную игровую зону для детей, но и своеобразный спортивный тренажер, с помощью которого стимулируется кровообращение, совершенствуется координация и чувство равновесия, развивается вестибулярный аппарат, формируется выносливость и укрепляются мышцы всего тела. Всего 15-20 минут прыжков на батуте заменяют час изнурительных тренировок в тренажерном зале, а 10 минут – пробежку дистанции в 3 км. Прочный и легкий в сборке батут EVO Jump Internal 6FT (Wave), диаметром 183 см, принесет море радости и здоровья Вам и Вашим детям. Это будет настоящий островок развлечения для всей Вашей семьи.Батуты EVO Jump разработаны для ежедневного использования детьми и взрослыми, устойчивы к ультрафиолетовым лучам, неблагоприятным погодным условиям, и соответствуют международным стандартам качества TUV-GS amp