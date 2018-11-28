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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.11.2018
              10 890

              Батут с внутренней сеткой и лестницей Evo Jump Internal 6ft + нижняя сеть, морская волна

              Телефон
              +7(800)3338002
              Продавец
              Дом Спорта
              0
              Описание товара
              Батут представляет собой не только отличную игровую зону для детей, но и своеобразный спортивный тренажер, с помощью которого стимулируется кровообращение, совершенствуется координация и чувство равновесия, развивается вестибулярный аппарат, формируется выносливость и укрепляются мышцы всего тела. Всего 15-20 минут прыжков на батуте заменяют час изнурительных тренировок в тренажерном зале, а 10 минут – пробежку дистанции в 3 км. Прочный и легкий в сборке батут EVO Jump Internal 6FT (Wave), диаметром 183 см, принесет море радости и здоровья Вам и Вашим детям. Это будет настоящий островок развлечения для всей Вашей семьи.Батуты EVO Jump разработаны для ежедневного использования детьми и взрослыми, устойчивы к ультрафиолетовым лучам, неблагоприятным погодным условиям, и соответствуют международным стандартам качества TUV-GS amp
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